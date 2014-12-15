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МО

15 декабря 2014, 20:44

В Подмосковье в парке культуры сгорело здание

пожары Подольск ГУ МЧС по Московской области чп мо

Фото: M24.ru

В понедельник, 15 декабря, около 16.00 в хозяйственно-бытовом здании в Подольске начался пожар. Загоревшийся дом располагается на улице Рабочая, возле парка культуры и отдыха имени Талалихина, сообщили M24.ru в пресс-службе МЧС по Московской области.

Площадь пожара составила около 175 квадратных метров, пострадавших нет.

"В 19.03 была произведена полная ликвидация пожара. Пострадавших не было", - отметил диспетчер МЧС.

По его словам, в тушении пожара были задействованы 16 человек и 4 единицы техники.

Напомним, в конце ноября в Подольском районе произошел пожар в одноэтажном здании ныне недействующего санатория Подольского завода цветных металлов. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В огне погибли три человека.

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