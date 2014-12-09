В автосервисе на юго-востоке Москвы произошел пожар

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На юго-востоке Москвы сгорел автосервис. Площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров, сообщает в пресс-служба столичного главка МЧС России.

Сигнал о возгорании по адресу: улица Басовская, владение 8, поступил на пульт оперативного дежурного в 19.35. По предварительной информации пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются. В 21.03 пламя было ликвидировано.

Как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах столицы, пожар в автосервисе в ЮВАО произошел из-за взрыва газового баллона.

Напомним, две недели назад крупный пожар произошел в здании автосервиса на Перовской улице. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара огнеборцам пришлось задействовать вертолет.