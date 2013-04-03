Двое детей пострадали в результате пожара в СВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате пожара на северо-востоке Москвы пострадали двое детей. Инцидент произошел в доме № 42 на Полярной улице.

Прибывшие по вызову пожарные быстро справились с возгоранием - в однокомнатной квартире горела мебель. Хотя площадь пожара составила всего 10 квадратных метров, пострадали два человека, находившиеся в комнате.

После осмотра пожарными двое спасенных детей в возрасте двух и восьми лет были госпитализированы.

По предварительной информации, пострадавшие отравились продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.