Двое детей пострадали в результате пожара в СВАО

Фото: ИТАР-ТАСС
В результате пожара на северо-востоке Москвы пострадали двое детей. Инцидент произошел в доме № 42 на Полярной улице.
Прибывшие по вызову пожарные быстро справились с возгоранием - в однокомнатной квартире горела мебель. Хотя площадь пожара составила всего 10 квадратных метров, пострадали два человека, находившиеся в комнате.
После осмотра пожарными двое спасенных детей в возрасте двух и восьми лет были госпитализированы.
По предварительной информации, пострадавшие отравились продуктами горения.
Причина пожара устанавливается.
