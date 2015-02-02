Администрация ИНИОН РАН временно переезжает в новое здание

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Руководство, центральный аппарат и бухгалтерия ИНИОН временно переезжают в подведомственное здание ФАНО на Нахимовском проспекте, сообщает пресс-служба федерального агентства научных организаций.

Такое решение принято штабом ФАНО России по ликвидации последствий пожара в библиотеке ИНИОН РАН. В настоящий момент обсуждается организация рабочих мест для сотрудников ключевых отделов, центров и групп института.

Что касается размещения библиотечного фонда, то этот вопрос пока не решен, сообщила пресс-секретарь института Мария Докучаева, передает "Интерфакс".

"На вопрос, о том, где будет размещен библиотечный фонд, мы пока не можем ответить. Нужны мнения экспертов, а затем определиться, каким образом обеспечить хранение. Это самый острый вопрос. И может быть сегодня, после заседания штаба будет ясно", - сказала она.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. Разбор завалов может занять три дня.

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.