В гаражах на юге Москвы произошел хлопок с последующим пожаром

В гаражах на юге города произошел хлопок с последующим возгоранием. Из-этого частично обрушились три гаража, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в 17:12 на Каширском шоссе в районе дома № 9. Из-за хлопка в одном из гаражей загорелись стройматериалы и личные вещи. В результате обрушилось 20 квадратных метров кровли. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В 17:30 сотрудники МЧС потушили огонь.

По данным центра, в результате ЧП никто не пострадал. Между тем источник издания в экстренных службах сообщил, что во время разбора кровли спасатели обнаружили двоих пострадавших мужчин.