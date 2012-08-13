Столичные власти распустили Земельную палату

ИТАР-ТАСС

Столичные власти выпустили распоряжение о признании утратившим силу постановления "О создании Московской городской земельной палаты", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии города.

Также утратили силу правовые акты, связанные с деятельностью земельной палаты. Например, "О мерах по обеспечению начала деятельности Московской городской земельной палаты" и распоряжение "О привлечении финансовых средств за счет продажи прав аренды земельных участков через Земельную палату".

Контроль за выполнением постановления возложен на руководителям департамента земельных ресурсов столицы Владимира Ефимова.