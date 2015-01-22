За счет инвесторов в прошлом году построено 90% недвижимости

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В 2014 году в столице за счет инвесторов построено 90% недвижимости. В общей сложности это 7,9 миллионов квадратных метров, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В числе инвесторских объектов были: высокодоходная коммерческая недвижимость и социальные объекты (детские сады, школы, спортивные комплексы, поликлиники), подчеркнули в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам Левкина, инвесторы построили 2,96 миллиона квадратных метров жилья, десять детских садов, школ и блоков начальных классов, пять объектов здравоохранения и шесть учреждений физкультуры и спорта, четыре гостиницы, 2,3 миллиона квадратных метров административных и многофункциональных комплексов и 0,4 миллиона квадратных метров объектов торговли и услуг.

По итогам минувшего года за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования в столице введено более 8,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них около 3,3 миллиона квадратных метров – это жилье.

Как отметил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, ввод недвижимости остается на высоком уровне, а работа Стройкомплекса определена на ближайшие пять лет.