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Общество

03 августа 2016, 13:40

Поликлинику на 750 посещений в день построят в Строгине

поликлиники здравоохранение медучреждения медицина строительство и реконструкция строительство и снос строительство социальных объектов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в день построят в районе Строгино, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Учреждение возведут на улице Твардовского. Во взрослой поликлинике будут терапевтические отделения, блок врачей-специалистов, хирургический блок, дневной стационар на десять коек и отделение функциональной диагностики. Для детей предусмотрят школьно-дошкольное и педиатрическое отделения, отделение здорового ребенка, дневной стационар на шесть коек, блок кабинетов функциональной диагностики и физиотерапевтический блок.

Конкурс на строительство медучреждения уже объявлен. Согласно документам, проект поликлиники представят уже в следующем году.

С 1 августа на портале Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) стало возможно искать поликлиники по станциям метро. Помимо станций метро, пациенты могут найти медучреждение по номеру, адресу или району.

Также на портале пациенты могут ознакомиться с расписанием работы поликлиник. Расписание обновляется каждый день и доступно для взрослых и детских поликлиник столицы, а также женских консультаций и стоматологических поликлиник, которые подключены к ЕМИАС.

Пока с расписанием врача можно ознакомиться лишь на emias.info, однако в будущем смотреть расписание можно будет и в мобильном приложении.

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