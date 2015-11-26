Форма поиска по сайту

26 ноября 2015, 09:26

Безопасность

У гендиректора столичной фирмы угнали Land Rover стоимостью 6,5 млн рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На юго-западе Москвы неизвестные угнали автомобиль марки Land Rover Range Rover стоимостью в 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомобиль принадлежал генеральному директору одной из столичных фирм. Он и обратился с заявлением в полицию вечером 25 ноября.

35-летний мужчина сообщил, что автомобиль был припаркован у одного из домов по Нахимовскому проспекту.

Напомним, два дня назад с подземной парковки на Ленинградском проспекте угнали Mercedes-Maybach стоимостью в 7,9 миллиона рублей.

Еще днем ранее у безработной жительницы Москвы угнали Porsche стоимостью 6,5 миллиона рублей. Машина стояла около одного из домов на Ленинском проспекте.

