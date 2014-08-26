Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения экс-ректора РГСУ Жукова

По факту нападения на бывшего ректора РГСУ возбуждено уголовное дело

По факту нападения на бывшего ректора РГСУ Василия Жукова возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает телеканал "Москва 24".

Во вторник днем Василий Жуков приехал на процедуры в медицинский центр в парк "Сокольники". Когда академик выходил из автомобиля, двое неизвестных набросились на него и стали наносить удары битами. Один из нападавших заблокировал дверь водителя, который попытался прийти на помощь потерпевшему. Отбить Жукова удалось лишь подоспевшим охранникам лечебного учреждения.

По словам дочери Василия Жукова, ее отец живой, он находится в реанимации в одной из столичных клиник. Девушка утверждает, что ему неоднократно угрожали.

"Ему угрожают, это было известно и он говорил об этом неоднократно. Он говорил, кто это был, он не скрывает никогда, он очень прямолинейный человек. Сейчас он в больнице, в реанимации. В одной из московских клиник вместе со своим водителем в разных палатах", - рассказала дочь Василия Жукова Галина.

Василий Жуков является академиком РАН, заслуженным деятелем науки РФ и лауреатом премии правительства России в области образования, он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени. По данным агентства, Жуков, который после увольнения с поста ректора вплоть до апреля 2014 года занимал пост почетного президента университета, больше не работает в вузе.

Весной произошел скандал в связи с увольнением с поста ректора вуза Лидии Федякиной, которая является дочерью Жукова. 28 июля приказ об увольнении Федякиной подписал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Сообщалось, что причиной стал плагиат в ее докторской диссертации. Позже Жуков заявил журналистам, что возмущен решением министерства и высказал намерение оспорить его в суде.