Безработная москвичка похитила у своей знакомой более 500 тысяч рублей

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На юго-западе города оперативники задержали женщину по подозрению в краже более полумиллиона рублей из квартиры своей знакомой, сообщает пресс-служба главка МВД.

К правоохранителям с заявлением о краже обратилась 51-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что в период с ноября 2015 года по март она часто была в командировках, а когда вернулась домой, обнаружила пропажу денежных средств.

Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска на Севастопольском проспекте была задержана подозреваемая. Ей оказалась 31-летняя безработная москвичка, знакомая потерпевшей. Полицейские установили, что злоумышленница поливала цветы и кормила рыбок в квартире потерпевшей во время ее отсутствия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".