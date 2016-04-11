Оперативники задержали вора, ограбившего квартиру на 1 млн рублей

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В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже на крупную сумму денег, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В дежурную часть поступило сообщение о квартирной краже. Заявительница рассказала, что вернувшись домой, она обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму свыше 1 млн рублей.

Сотрудниками уголовного розыска на Тверской-Ямской улице подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 36-летний уроженец Московской области.

Возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.