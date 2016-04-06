На юге Москвы пресечена сходка криминальных лидеров

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В одном из ресторанов на юге Москвы сотрудники полиции пресекли так называемую сходку, в которой участвовали 19 криминальных лидеров столицы и Ярославской области, сообщает пресс-служба МВД России.

Операция была проведена при участии Главного управления уголовного розыска МВД России и сотрудников СОБР "Рысь". В ресторане в районе Чертаново Северное было задержано 19 человек, в том числе так называемый вор в законе, именуемый в уголовной среде Кусо.

Собравшиеся планировали обсудить вопросы перераспределения денег и уголовного влияния на криминогенную обстановку в одном из регионов. Сейчас в отношении них проводится проверка. Устанавливается причастность задержанных к совершению преступлений.

Напомним, в конце 2015 года сотрудники полиции задержали 53 человека на встрече лидеров подмосковных криминальных структур в одном из загородных клубов Подольского района.

В ходе проверки документов выяснилось, что более половины присутствующих ранее судимы. Полицейские изъяли шесть боевых пистолетов, четыре автомата Калашникова и четыре травматических пистолета.