В понедельник в столице пройдет небольшой снег

"Утро": В понедельник в столице ожидается до 7 градусов мороза

В понедельник, 26 января, в столице ожидается облачность, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 96%.

Предстоящей ночью температура воздуха будет такой же, как днем: в столице - от минус 5 до минус 7, в Подмосковье - от 5 до 10 мороза.

Днем во вторник будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. В Москве столбики термометров покажут минус 2 - минус 4 градуса.