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Общество

24 февраля, 15:41

В Москве побит температурный рекорд 18-летней давности

погода рекорды тепло

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Температура воздуха в столице на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до рекордных +5,4 градусов, сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

Таким образом побит 18-летний погодный рекорд дня. Ранее аналогичная температура была зафиксирована в Москве 24 февраля в 1990 и 1997 годах.

Отметим, с начала года в столице установлено уже два температурных рекорда. 14 января воздух прогрелся до 3,4 градусов. Прежний максимум дня зафиксирован в 2005 году, тогда было +3,2 градуса, а 1 февраля – плюс 3,1 градуса (прежний максимум дня был установлен в 1914 году).

Кроме того, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

"Утро": Температура в столице останется выше климатической нормы

По прогнозам, аномально теплая погода в столице сохранится до конца февраля. В конце недели в столице ожидаются небольшие осадки, сообщил M24.ru ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Во вторник, среду и четверг погода будет определяться западной периферией антициклона, поэтому в основном будет солнечно и сухо. Ожидается юго-восточный ветер с порывами 3-8 метров в секунду", – сказал Тишковец.

Ночью будет от минус двух до минус семи градусов, в течение всего вторника – от 4 до 6 градусов тепла. "Возможен рекорд 90-го года, когда было +5,4. Завтра днем чуть прохладнее – от 3 до 5 градусов тепла", – отметил специалист.

В четверг температура незначительно понизится – в дневные часы ожидается порядка двух-четырех градусов выше нуля. "В пятницу и в выходные скажется влияние циклона, поэтому небо снова затянут облака", – добавил Евгений Тишковец.

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