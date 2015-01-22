В четверг в столице без осадков и до 10 градусов мороза

Фото: M24.ru /Лидия Широнина

В четверг, 22 января, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров опустятся до -10 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 96%.

Предстоящей ночью местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. В столице столбики термометров опустятся до 11- 13 ниже ноля, по области будет от 11 до 16 мороза, местами до минус 21 градуса.

Днем в пятницу при переменной облачности местами не исключен небольшой снег, на дорогах будет скользко. В Москве максимальная температура воздуха составит минус 5 - минус 7 градусов.