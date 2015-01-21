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Москва 24

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Общество

21 января 2015, 07:16

В среду в столице будет до -15 и без осадков

погода облачность морозно

В Москву пришли морозы

В среду, 21 января, столичный регион окажется во власти морозного антициклона. Температура продолжит понижаться и окажется уже чуть ниже климатической нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

Столбики термометров опустятся до -15 градусов, будет дуть восточный ветер со скоростью 2-5 м/с. Давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 97%.

Предстоящей ночью - переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В столице столбики термометров покажут минус 11-минус 13 градусов, в Подмосковье местами подморозит до минус 21 градуса.

Днем в четверг погода не изменится - будет солнечно и морозно, на дорогах скользко. Температура воздуха составит минус 8 - минус 10 градусов.

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