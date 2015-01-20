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Москва 24

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Общество

20 января 2015, 18:13

Погода в столице вернулась к климатической норме

погода похолодание морозы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Погода в столичном регионе вернулась к климатической норме. Морозные и солнечные дни без осадков продержатся до конца недели, передает телеканал "Москва 24".

По словам синоптиков, сейчас на погоду в городе оказывает влияние антициклон. Осадки вскоре прекратятся, также заметно похолодает. Уже 20 января столбики термометров опустились до минус 6 градусов. Предстоящей ночью морозы усилятся до минус 12 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы, ветер будет дуть северный со скоростью 6 метров в секунду.

В последующие дни температура воздуха будет отрицательного значения. Так, в среду ожидается уже до минус 11, а в четверг и пятницу - до минус 9 градусов. В выходные также будет морозно - минус 10 градусов.

Ранее из-за аномальной оттепели в столице даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, ранней весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

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А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Кроме того, стало известно, что прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице. Средняя температура в 2014 году составила 6,9 градусов тепла. Теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах. Завершившийся 2014 год оказался и самым солнечным и сухим в XXI веке. При этом июль 2014 года стал самым сухим месяцем за последние 130 лет. Тогда выпало только 4 миллиметра осадков.

Из-за аномально теплой погоды в Москве зацвела верба

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