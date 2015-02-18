В среду в столице будет ясно и до 4 градусов мороза

"Утро": В Москва 18 фераля ожидается малооблачная погода

В среду, 18 февраля, в столице ожидается ясная погода без осадков. Столбики термометров опустятся до -4 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Давление составит 754 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 86%.

Предстоящей ночью - облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В столице минимальная температура воздуха составит минус 4 - минус 6, по области будет от 4 до 9 градусов мороза.

Днем в среду - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. В Москве ожидается ноль - минус 2.