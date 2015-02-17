Во вторник в столице будет морозно и солнечно

В Москве 17 февраля ожидается комфортная зимняя погода

Во вторник, 17 февраля, в столице ожидается солнечная и морозная погода. Столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Скандинавский антициклон подарит жителям столичного региона еще один солнечный день. И если ночью морозы действительно были серьезные (в Москве около минус 11 градусов), то днем солнце прогреет воздух.

Во вторник при малооблачной погоде максимальная температура в мегаполисе составит минус 6 градусов. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с. Влажность воздуха - 88%.

Предстоящей ночью - небольшая облачность, без осадков. В столице температура воздуха до минус 11 градусов.

Днем в среду - переменная облачность, местами небольшой снег и до 4 градусов мороза.