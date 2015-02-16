В понедельник в столице будет ясно и до 10 градусов мороза

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В понедельник, 16 февраля, в столице ожидается солнечная и морозная погода. Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

В столичном регионе атмосфера перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря чему снегопады прекратятся, облака поредеют, но северные ветры принесут порцию морозного воздуха арктического происхождения.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%.

Предстоящей ночью - небольшая облачность, на дорогах - гололедица. В столице - до минус 11-13 градусов, в Подмосковье - от 11 до 16, а местами до 21 градуса мороза.

Днем во вторник в Москве столбики термометров покажут 6-8 ниже ноля