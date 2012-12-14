Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

14 декабря 2012, 18:16

Полицейские проследят, чтобы на улицах Москвы никто не замерз

погода полицейские Олег Баранов холода морозы

Фото: ИТАР-ТАСС

В дни сильных морозов полицейские помогут укрыться от холода людям, замерзающим на улицах Москвы.

Соответствующую телеграмму подписал врио начальника ГУ МВД по Москве - начальник столичной полиции Олег Баранов. Документ направлен во все подразделения органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В документе нарядам полиции предписывается обращать особое внимание на одиноких граждан, находящихся на остановках общественного транспорта, у подъездов, в скверах и других общественных местах. В случае необходимости и при выявлении у них переохлаждения полицейские немедленно вызовут пострадавшим скорую помощь", - рассказал собеседник агентства.

Также с наступлением морозов спецслужбам предписано организовать проверку заброшенных и выселенных зданий, чердаков, подвалов и других мест, где могут прятаться бездомные.

Особое внимание велено обращать на беспризорных подростков. Их будут сразу же доставлять в отделения полиции для выяснения личности. "После установления всех обстоятельств нахождения ребенка одного на улице, он будет передан социальным службам или родителям", - отметили в пресс-службе.

Не оставят в беде полицейские и нетрезвых граждан. "Находящийся в состоянии алкогольного опьянения человек не может должным образом оценивать окружающую обстановку, может, например, заснуть на улице, получить обморожение или даже умереть от переохлаждения. Поэтому на таких граждан также будем обращать особое внимание и по возможности оказывать им помощь", - пообещал представитель главка.

Он отметил, что все наряды полиции, которые несут службу в общественных местах, будут снабжены аптечками. Благодаря этому стражи порядка смогут при необходимости оказывать первую помощь.

Отметим, в эти выходные в столицу придут морозы до минус 20 градусов. В отдельных районах Подмосковья температура может достигать 27 градусов ниже нуля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать