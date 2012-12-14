Полицейские проследят, чтобы на улицах Москвы никто не замерз

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В дни сильных морозов полицейские помогут укрыться от холода людям, замерзающим на улицах Москвы.

Соответствующую телеграмму подписал врио начальника ГУ МВД по Москве - начальник столичной полиции Олег Баранов. Документ направлен во все подразделения органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

"В документе нарядам полиции предписывается обращать особое внимание на одиноких граждан, находящихся на остановках общественного транспорта, у подъездов, в скверах и других общественных местах. В случае необходимости и при выявлении у них переохлаждения полицейские немедленно вызовут пострадавшим скорую помощь", - рассказал собеседник агентства.

Также с наступлением морозов спецслужбам предписано организовать проверку заброшенных и выселенных зданий, чердаков, подвалов и других мест, где могут прятаться бездомные.

Особое внимание велено обращать на беспризорных подростков. Их будут сразу же доставлять в отделения полиции для выяснения личности. "После установления всех обстоятельств нахождения ребенка одного на улице, он будет передан социальным службам или родителям", - отметили в пресс-службе.

Не оставят в беде полицейские и нетрезвых граждан. "Находящийся в состоянии алкогольного опьянения человек не может должным образом оценивать окружающую обстановку, может, например, заснуть на улице, получить обморожение или даже умереть от переохлаждения. Поэтому на таких граждан также будем обращать особое внимание и по возможности оказывать им помощь", - пообещал представитель главка.

Он отметил, что все наряды полиции, которые несут службу в общественных местах, будут снабжены аптечками. Благодаря этому стражи порядка смогут при необходимости оказывать первую помощь.

Отметим, в эти выходные в столицу придут морозы до минус 20 градусов. В отдельных районах Подмосковья температура может достигать 27 градусов ниже нуля.