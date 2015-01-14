Около 75% месячной нормы осадков выпало в столице в январе

В среду в столице ожидается плюс 4 градуса, а также снег с дождем

Около 75 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала января, сообщили M24.ru в Центре погоды "Фобос".

Небольшие осадки ожидаются в столице ежедневно, однако сильных снегопадов не предвидится.

"Погода в пятницу и субботу улучшится, осадков не будет. На этой неделе мы наберем максимум еще пять процентов от месячной нормы осадков. Вероятно, к концу месяца мы достигнем 100 процентов месячной нормы осадков", - отметил ведущий специалист Центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным эксперта, снегопады с оттепелью будут уже на следующей неделе.

Добавим, что в январе прошлого года выпал 81 процент месячной нормы осадков. Месяц был холодным – на два градуса ниже нормы. Нынешний месяц на 0,6 градуса выше нормы.

Ранее сообщалось, что 14 января столица останется во власти атлантического воздуха, под влиянием которого повсеместно удержится пасмурная и сырая погода с оттепелями. Воздух прогреется до + 4 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Предстоящей ночью - облачно, небольшие осадки, гололедица. В столице столбики термометров покажут ноль - плюс 2 градуса, по области будет от минус 3 до плюс 2. Ветер юго- западный, западный 5-10 м/с.