Во вторник в столице будет ясно и до 10 градусов мороза

Во вторник в столице ожидается солнечная и морозная погода

Во вторник, 10 февраля, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%.

Предстоящей ночью местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут 6-8 ниже ноля, в Подмосковье будет 6-11 мороза. Ветер западный 5-10 м/с.

Днем в среду потеплеет - в столице будет около ноля. При переменной облачности местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко.