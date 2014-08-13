На берегу Химкинского водохранилища восстановили пляж

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На берегу Химкинского водохранилища восстановлена зона отдыха "Покровский берег", однако купаться там нельзя, сообщает пресс-служба префектуры СЗАО. Вход на муниципальный пляж бесплатный.

Ранее Сергей Собянин поручил передать эту территорию в ведение администрации парка "Северное Тушино".

"Работы шли два месяца. Мы хотели успеть открыть эту зону отдыха до конца летнего сезона, чтобы у жителей была возможность в жару отдыхать у воды", - рассказал префект Северо-Западного округа Владимир Говердовский

На благоустроенную территорию завезли песок и поставили 50 шезлонгов с зонтиками. На пляже установлены современные душевые кабины, кабинки для переодевания и туалеты.

Кроме того, здесь есть игровая зона и спортивная детская площадка. Также работает восстановленный теннисный корт, площадки для волейбола и мини-футбола, а также оборудованы 18 лунок для игры в мини-гольф.

Говердовский добавил, что в сентябре планируется завершить благоустройство зоны отдыха в Строгинской пойме.

Напомним, что из 32 водоемов в Москве отдых без купания рекомендован на 28.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора по результатам последних исследований водоемов разрешило купаться только в трех зонах отдыха из девяти. Принимать водные процедуры разрешили в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском". Неподходящими местами для водных процедур признали Большой Садовый пруд, "Бич Клаб", пляж "Левобережный", Большой городской пруд и Черное озеро, Озеро Белое.