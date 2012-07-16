Московские пловцы на играх «Дети Азии» завоевали 35 медалей

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На Международных спортивных играх «Дети Азии» за три соревновательных дня было разыграно 32 комплекта медалей. Больше всех наград завоевала сборная Москвы: 14 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых медалей. Об этом говорится на сайте Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В заключительный день соревнований московские спортсмены победили в шести личных заплывах из десяти возможных. Первыми пришли: Александр Яковлев, Виктория Акуленкова, Александр Лукьянец, Антон Чупков, Алина Кендзиор, Елизавета Королькова.

Соревнования «Дети Азии» проходили в Якутии.