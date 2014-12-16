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Москва 24

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16 декабря 2014, 14:23

Письма Деду Морозу можно отправить во всех столичных парках

письма Дед Мороз почтовые ящики

Фото: Страница парка искусств МУЗЕОН в "ВКонтакте"

В рамках акции "Лучший город зимы" в столичных парках появились специальные почтовые ящики, через которые можно отсылать письма Деду Морозу.

Так, в МУЗЕОНЕ письмо Деду Морозу можно отправить возле павильона ИНФОБОКС, в "Сокольниках" и Бабушкинском парке – на Фонтанных площадях.

Напомним, фестиваль "Лучший город зимы" стартовал 15 декабря. Всего в Москве за время новогодних каникул пройдет около 1500 мероприятий. В столичных культурных центрах, театрах, музеях и усадьбах пройдут более 40 новогодних представлений.

У входа в МУЗЕОН появится елка-лабиринт в виде московской высотки, а у входа в парк Горького – елка в виде рожка мороженого. На площади перед "Манежем" пройдет флешмоб из 150 Дедов Морозов, а на четырех бульварах выступят уличные театры.

Сюжет: Новый год – 2015

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