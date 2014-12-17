На перекрестках хотят ввести "вафельную" разметку, а на платных стоянках - синюю

Экспертный центр Probok.net направил в ГИБДД проект поправок в ГОСТы, согласно которым внутри перекрестков может появиться оранжевая "вафельная" разметка, за остановку на которой будут штрафовать. Платные стоянки предлагается выделять синей разметкой, а для парковки "елочкой" утвердить специальный знак. В Госавтоинспекции M24.ru сказали, что рассмотрят инициативу, когда она поступит в ведомство.

Правила дорожного движения запрещают выезжать на занятый перекресток, но их часто нарушают во время пробок, что создает еще большие заторы на дорогах. Проконтролировать исполнение этого требования можно, только если поставить на каждый проблемный перекресток сотрудника ГИБДД. Probok.net предлагают решить эту проблему с помощью внесения в ГОСТ так называемой “вафельной разметки”, когда зону пересечения перекрестка окрашивают разметкой оранжевого цвета в клетку. Такая разметка будет показывать именно ту зону на перекрестке куда нельзя выезжать, если водитель не сможет сразу проехать дальше. При этом камеры фотовидеофиксации должны сразу фиксировать нарушения. Штраф за выезд на занятый перекресток сегодня составляет 1 тысячу рублей.

Также предлагается внести в ГОСТ новый знак дополнительной информации: табличку, которая обязывает автомобилистов парковаться “елочкой”. Сейчас вместо нее используют табличку 8.6.5, которая требует от водителя ставить машину перпендикулярно к тротуару, а на асфальте чертят уточняющую разметку с наклонными линиями. Если для парковкой "елочкой" сделают специальный знак, то разметку можно будет и не наносить.

Кроме того, предлагается обозначать парковочную разметку цветными линиями: платные стоянки - синим, а бесплатные - белым. Тогда автомобилисты сразу поймут, нужно готовить деньги или нет.

Всего у Probok.net несколько десятков поправок в ГОСТы, на которые центр рассчитывает получить одобрение в ГИБДД, сказал M24.ru замглавы Probok.net Андрей Мухортиков.

Начальник управления правового регулирования ГИБДД Юрий Шакиров сказал M24.ru, что Госавтоинспекция рассмотрит предложения общественников, как только получит их.

Синяя разметка платной парковки. Фото: Probok.net

Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов считает, что с "вафельной" разметкой могут возникнуть сложности: "Если перекресток большой, например, его протяженность около 70 метров, то водитель может выехать на него, когда он был пустым, а спустя 30 метров там могут появится другие машины. В этом случае водителя оштрафуют, хотя по факту он будет не виноват". Шкуматов отметил, что если "вафельную" разметку использовать точечно - на небольших перекрестках, которые соединяют узкие улицы в Москве, то эта инициатива дисциплинирует водителей и поможет городу избежать заторов.

По словам Шкуматова, если машина припаркована “елочкой” под знаком 8.6.5, а разметки нет, то формально это сейчас считается нарушением. По его словам, автомобилисты так встают, чтобы сэкономить пространство. “Если эвакуаторы не будут придираться к углу постановки машины, то вводить новую табличку не нужно, - говорит эксперт. - Еще есть вариант внести другую поправку в ГОСТ, которая будет разрешать под табличкой 8.6.5 ставить машину как перпендикулярно, так и под наклоном, в зависимости от дорожной ситуации”.

Зампред региональной общественной организации "Московский городской союз автомобилистов" Максим Воротилкин считает, что "вафельная" разметка оранжевого цвета еще раз напомнит водителям о том, что на перекрестке нельзя останавливаться. "Эта разметка должна нести в первую очередь информационную нагрузку. Там, где проблема заторов на перекрестках действительно осложняет дорожную ситуацию, можно также повесить социальную рекламу билборды, где этот пункт ПДД дополнительно разъяснят водителям", - сказал Воротилкин.

Что касается цветной разметки в платной зоне, по словам лидера Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергея Канаева, она может сориентировать автомобилиста, когда он едет по дороге и ищет парковочное место.

Анастасия Мальцева