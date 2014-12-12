Инспекторы подсчитают все парковочные места в городе к весне 2015 года

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

НИиПИ Генплана планирует закончить подсчет парковочных мест в городе к весне 2015 года. Эти данные используют при создании Генерального плана столицы - для планирования развития территорий. Об этом M24.ru сообщила и.о. директора института Карима Нигматулина. По ее словам, исследование проводится при помощи пеших обходов различных районов города и охватит все округа, включая присоединенные территории. В первую очередь, исследователей интересует, какой объем машин хранится вне организованных парковок – во дворах и на улично-дорожной сети.

"Мы усиленно изучаем парковочное пространство, это важнейший показатель для нашей стратегии при разработке Генерального плана", - заявила Нигматулина. Итоги исследования планируется подвести весной 2015 года.

По ее словам, пешие обходы уже прошли как в центре города, так и на периферии. "Мы обследовали территории по всем округам, и сейчас обходы продолжаются. Параллельно идут отдельные исследования в Троицком и Новомосковском округах, там несколько иная специфика территорий", - рассказала Нигматулина. Она также отметила, что, по мнению специалистов института, в спальных районах следует уделять больше внимания гаражному строительству. "Тогда горожане смогут спокойно оставить машины и не волноваться за них в течение рабочего дня", - добавила и.о. директора института.

Она также отметила, что пока рано говорить о том, какое влияние на городское планирование окажут исследования парковочного пространства. Необходимо дождаться, когда пешие инспекторы обойдут все интересующие институт территории.

Летом 2014 года столичные власти заявляли, что в ноябре начнется аэрофотосъемка парковочного пространства города. Предполагалось, что фотографии с воздуха также помогут исследователям оценить объем имеющихся в городе парковочных мест. "Эта работа так и не была нам никем заказана", - прокомментировала Карима Нигматулина. В ноябре 2013 года столичные власти объявили о намерении вдвое сократить эти нормативы для центральной части города, не меняя порядок их расчета. То есть если для торгового центра 1 машино-место приходится на 25 кв. метров площади, то по новым правилам предполагалось, что одно место для парковки можно было бы оборудовать на 50 кв. метров. Утвердить нормативы должны в правилах землепользования и застройки. В мае 2014 года чиновники сообщили, что рассматривают новый метод ограничения строительства парковок - предполагалось, что их будут строить с учетом пропускной способности улиц города.





Дарья Миронова