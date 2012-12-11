Жители центра Москвы смогут купить льготные абонементы на парковку

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Власти Москвы ввели льготный абонемент на платную парковку для жителей Центрального округа. Он будет стоить 3 тысячи рублей в год.

Все автовладельцы, получившие данное разрешение, смогут парковаться 24 часа семь дней в неделю, оплачивая только стоимость резидентного разрешения один раз в год. При этом для инвалидов парковка останется бесплатной, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Решение о введении абонемента было принято по результатам пилотного проекта платной парковки, а также после недавней встречи Сергея Собянина с жителями ЦАО. Москвичи подсчитали, что за место у дома им приходится платить по 18 тысяч рублей каждый месяц.

Согласно новым утвержденным правилам, действие парковочного абонемента будет распространяться в границах лишь того муниципального района, где проживает резидент. Исключением будут только инвалиды, которые смогут парковаться на территории всего округа.

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, власти не намерены отказываться от проекта введения платной парковки. Практически все парковочное пространство внутри Бульварного кольца станет платным с 1 мая 2013 года.