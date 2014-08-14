90% работ по благоустройству проводятся на окраинах - мэр Москвы

Мэр: 90% работ по благоустройству проводятся на окраинах

В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на территории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон, рассказал Сергей Собянин во время осмотра народного парка в Зюзино.

"В последнее время мы много уделяем внимания пешеходным зонам и скверам, которые расположены в центре. И складывается такое ощущение, что мы работаем только в центральной части города, а окраины и другие округа практически не задействованы. Это абсолютно не так. Наоборот, 90% всех работ проводятся на периферийных территориях, где живет большинство москвичей", - отметил мэр.

"Народный парк" "Зюзинский дворик" на Симферопольском бульваре был создан на внутридворовых территориях. Он находится в зоне оживленного пешеходного движения по направлению от жилых домов к станции метро "Нахимовский проспект" и остановкам наземного транспорта, расположенным на Нахимовском проспекте, Симферопольском бульваре, Азовской улице.

Протяженность парка более 552 метров, общая площадь - свыше 5 га, при этом больше половины из них занято деревьями, кустами, газонами и цветниками. В парке установили детский спортивный комплекс, игровой городок на детской площадке, фонтан, сцену, качественное уличное освещение, а также велопарковки.

Собянин подчеркнул, что на примере Зюзино видно, как выполняется целый комплекс работ по созданию пешеходных дорог, скверов, парков. Также на юге Москвы реконструируется целый ряд бульваров, в том числе Чонгарский и Черноморский, и другие объекты.

Мэр добавил, что в создании парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, которые вкладывают деньги в благоустройство своих родных районов.

Напомним, что в 2014 году в Москве появятся 53 "народных парка" площадью 100 гектаров. При этом в прошлом году на месте московских пустырей и заброшенных территорий открыли 52 "народных парка".

Где появятся народные парки в 2014 году

"Народные парки" обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО - по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО - по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО - по 3 объекта.

Масштабные работы по комплексному благоустройству парковых зон начались еще в 2011 году.

За это время в порядок привели парк имени Горького, а также "Сокольники", "Фили" и "Измайлово". Также в 2011-2013 годах в городе благоустроили 7 бульваров Бульварного кольца и 86 городских парков общей площадью 963 гектара. На этих территориях обустроили 572 тысячи квадратных метров дорожек, уложили 930 тысяч квадратных метров газонов и высадили 36 тысяч квадратных метров цветников.