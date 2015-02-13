Как Москва встретит Масленицу

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Всю следующую неделю Москва будет отмечать Масленицу. Праздничные гуляния пройдут не только в центре, но и в парках на окраинах столицы, сообщает департамент культуры.

О том, где и как отметить Масленицу в Москве, – в материале M24.ru.

Кузнецкий Мост

Кузнецкий Мост станет одной из центральных площадок празднования. Всю масленичную неделю, с 16 по 22 февраля, здесь будет работать блинная ярмарка. Ее участники обещают приготовить более 50 видов начинок и испечь около 40 тысяч самых разных блинов.

На Кузнецком Мосту также пройдет акция "Подвешенный блин" (по аналогии с "подвешенным кофе" – ит. caffè sospeso). Каждый желающий сможет заказать и оплатить блин для другого гостя праздника.

Патриаршие пруды

Сквер Патриарших прудов на время Масленицы превратят в нетрадиционную художественную галерею. Актеры представят постановочные живые картины на сюжеты известных живописных произведений.

Кроме того, посетители узнают истории написания картин "Грачи прилетели", "Тающая снегурочка", "Весна – цветущий сад" и других.

Не обойдется праздник и без блинов. Москвичей угостят блинами разных народов и стран – от классических русских до французских крепов.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Парк "Садовники"

В парке "Садовники", недавно открытом после реконструкции, проведут традиционную масленицу со сжиганием чучела и народными гуляниями. Пятиметровое чучело установят рядом с "Разгульной площадью" – сценой, на которой пройдет основное масленичное действие.

Блины в "Садовниках" можно будет не только попробовать, но и приготовить. Профессиональные повара устроят кулинарный мастер-класс. Те, кто готовить в выходные не захочет, смогут купить блины с самыми разными начинками в кафе парка. Сладкую шоколадную начинку в каждом кафе гостям праздника предложат бесплатно.

На площадке "Масленичные забавы" будут проводиться игры на скорость, реакцию, ловкость, а также одиночные и командные состязания и хороводные игры. Гостей праздника ждут бой на бревне, катание солнца, бой на мягких мечах, игры с веревками и многое другое. А на площадке "Масленичный балаган" молодые актеры покажут инсценировки русских народных сказок.

Как отметят Масленицу в Москве

Парк Горького

Блинная ярмарка на Пушкинской набережной будет состоять из семи секций-подворий. Аниматоры будут развлекать посетителей ярмарки играми: метанием икры в блины, кормлением медведя и пазлами.

На выходных в парке откроется музыкальный фестиваль, в котором примут участие неофолк-исполнители. В субботу на фестивале выступят Optymistic Orchestra, Loco Hot, Sun Tailor и Mgzavrebi, в воскресенье хедлайнерами станут Инна Желанная, Cut out club, Rakija project и Volga.

Вместо традиционной фигуры Масленицы в парке установят арт-объект "Туча враждебная". Каждый сможет прикрепить к туче записку со своими негативными мыслями. В воскресенье в 20.30 тучу, как и чучело Масленицы, сожгут.

Кроме того, в парке установят игровую инсталляцию "7 дней Масленицы" – стену-гармошку длиной 7,5 метра. Каждая секция гармошки будет изображать один из дней Масленицы: встречу, заигрыш, разгул и так далее.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сокольники

В субботу на площадке "Ротонда" в парке "Сокольники" пройдут конкурсы, танцевальные и игровые развлечения для детей. Главные масленичные гуляния запланированы на воскресенье. Праздничная программа начнется в 13.00.

Гостей ждут детские представления и сказочные спектакли, выступления фолк-групп и традиционные развлечения – маховые качели, ярмарочный столб с призами и подарками, хороводы и русские игры в горелки и сигучки.

Главным событием празднования станет кулинарная битва по приготовлению блинов, которую проведет известный шеф-повар и ведущая Лара Кацова. В конкурсе примут участие и профессиональные повара, и гости праздника. Битва пройдет в воскресенье с 15.00 до 16.00 на Фонтанной площади.

В 16.00 на сцене парка начнется концерт, в котором примут участие труппа театра "Круг 2" и известная поп-певица Сати Казанова. Традиционное чучело Масленицы будет установлено на Фонтанной площади, а сожгут его в воскресенье в 19.00.

Музеон

В паке искусств "Музеон" в субботу с 12.00 до 20.00 будет работать "Заморская ярмарка". На ярмарке будут продавать сувениры и экзотические блюда. В воскресенье с 13.00 до 17.00 пройдет интерактивная костюмированная уличная программа с живой музыкой, подвижными играми и старинными забавами. В уличных гуляниях примет участие и коллектив народного театра "Петрушка".

Символ уходящей зимы, сделанный из гигантского воздушного шара, запустят в небо в конце праздника.

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Сад "Эрмитаж"

Гостей сада "Эрмитаж" ждут выступление музыкального коллектива, театральное представление, танцевальный флешмоб и уроки танца под живую музыку.

Все желающие смогут попробовать приготовить блины своими руками на специальных электрических блинницах.

Финалом праздника станет прощание с зимой и сжигание чучела Масленицы.

Красная Пресня

В воскресенье с 12.00 гостей парка ждет активная развлекательная программа. Посетители смогут принять участие не только в масленичных забавах, но и взять урок традиционных русских танцев, посетить художественные мастерские или детские фольклорные чтения.

В 18.00 на сцене парка выступит финалистка шоу "Голос" Тина Кузнецова, а завершит праздничную программу красочное файер-шоу.

Фото: M24.ru

Таганский

В выходные с 12.00 до 19.00 в Таганском парке планируется театральное шествие, танцы в стиле модерн, цирковые номера, детские тематические мастер-классы, уроки сторителлинга и кулинарии.

Сад имени Баумана

В субботу и воскресенье в саду имени Баумана пройдет благотворительный фестиваль "Душевный базар". Участники фестиваля представят фотопроект "Сила мечты". Здесь также пройдут мастер-классы от медийных лиц, конкурс на знание пословиц и колядки-батл – состязание на лучшую колядку.

В 16.00 пройдет творческая встреча с автором благотворительного фотопроекта "Сила мечты" Ольгой Лавренковой. В создании фотовыставки, представленной в парке, принимали участие подопечные благотворительных фондов и их кумиры – известные актеры, певцы и телеведущиие.

Гости парка смогут поводить веселые хороводы, послушать хор казаков, увидеть африканское шоу на русский лад и покататься на коньках с профессиональными фигуристами. Посетителям предложат попробовать блины из разных видов муки – ржаной, кукурузной, гречишной, яблочной. Каждый выберет блин по вкусу и сможет узнать его рецепт. Начало работы "Душевного базара" – в 15.00.

Парк Победы на Поклонной горе

Гости парка Победы смогут принять участие в создании чучела Масленицы, которое сожгут в воскресенье, и научиться делать традиционные сувениры на мастер-классах.

На сцене выступит фольклорный коллектив "Родник", пройдут конкурсы и обряды со скоморохами, шутихами и балаганом, можно будет поиграть в традиционные русские игры. Начало развлекательных программ – в 12.30.

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Гончаровский парк

В воскресенье в Гончаровском парке пройдет "Трансформасленица" с футуристическими инсталляциями и выставкой "арт-блинов". В парке будет установлен 3D-принтер, появится картинно-блинная галерея, для которой посетители смогут создать экспонаты.

На специальных треногах установят крутящиеся холсты из пластика в форме блина, на которых от прикосновения кисти будет появляться необычный рисунок. Для гостей парка выступят фольклорные объединения "Измайловская слобода", Tuefelstanz и "Партизан FM".

Измайловский парк

Провожать зиму в Измайлове будут традиционными народными гуляньями с песнями, танцами, веселыми играми, масленичными забавами и блинной ярмаркой. Окончанием масленицы станет традиционное сожжение чучела.

Начало развлекательных программ в пятницу – в 15.00, в субботу и воскресенье – в 12.00.

Сиреневый сад

В воскресенье в парке будут работать пять интерактивных развлекательных площадок. Народный ансамбль "Славяне" исполнит казачьи и русские народные песни. Закроет программу световое шоу. Праздник пройдет с 12.00 до 17.00.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Северное Тушино

В пятницу, 20 февраля, в парке "Северное Тушино" пройдут традиционные масленичные гуляния. Суббота посвятят мастер-классам творческих студий и урокам кулинарии.

В воскресенье посетителей ждет "Масленичный карнавал" – массовое командное приключение, которое завершится ярким костюмированным шествием. В программе мероприятий – концертная программа при участии исполнительницы русских народных песен Клавдии Пеньковой, группы Folk Time, шоу-группы "Лимонки", поэта-песенника Александра Шаганова и группы "Пропаганда". Начало развлекательной программы в пятницу в 16.30, в субботу и воскресенье – в 14.00.

Фили

С пятницы по воскресенье в "Филях" масленичные гуляния организует российское казачество. Казаки устроят танцы, хоровое пение, приготовят блюда народной кухни. Мероприятия будут проходить с 12.00 до 16.00.

Кузьминки

Всю неделю с 16 по 22 февраля в "Кузьминках" будут работать торговые ряды с сувенирами и угощениями.

Главные гуляния пройдут в выходные. Гостей ждут традиционные игры, настоящие деревянные карусели, ходулисты и уличный театр. На сцене выступят фольклорно-этнические коллективы YOKI и "Мейделех".

На детской площадке проведут вкусную акцию "Самая большая картина из блинов". Малыши под руководством опытных кулинаров, вооружившись кондитерскими шприцами и лопатками, будут создавать шедевр при помощи крема, разноцветной мастики, шоколада и взбитых сливок.

Торговые ряды будут работать с 11.00 до 19.00. В субботу и воскресенье празднования начнутся в 12.30.

Перовский парк

В воскресенье с 14.00 до 17.00 посетителей парка ждут кулинарные мастер-классы от шеф-повара Василия Емельяненко, арт-объект "Масленичные желания", концертная программа на сцене от ансамбля Vivo и развлечения для детей от актеров московских театров.

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Лианозовский парк

В воскресенье специально для гостей парка выступят "Бурановские бабушки", фольклорный театр "Балагуры", группа "Калина Folk". Всех желающих ждет дегустация блинов с необычными начинками: луковым и еловым вареньем и сладким перцем. Посетителей в Лианозовском парке ждут с 16.00 до 20.00.

Бабушкинский парк

Посетителей поздравит кулинарный проект Натальи Королевой и ее мамы Людмилы Порывай, на сцене выступит резидент шоу "Фабрика звезд" Михаил Гребенщиков, а участница "Минуты славы" Владлена Князева покажет акробатический номер "Девочка на шаре".

Ансамбль "Малиновый звон" сыграет для зрителей на колоколах и проведет мастер-класс. Маленьких посетителей ждет цирковой номер с живым медведем, дрессированными пингвинами и пони. Главным украшением праздника станет арт-чучело. Мероприятия пройдут в воскресенье с 14.00 до 17.00.

Парк 50-летия Октября

В парке 50-летия Октября пройдет шоу-программа с участием ходулистов и фольклорного ансамбля. Гостей также ждут народные гуляния, перетягивание каната, игра в городки и конкурсы с призами для участников.

Для посетителей парка выступит виртуозный аккордеонист, победитель телепроекта "Минута славы" Максим Токаев. Парк будет ждать гостей в воскресенье с 12.00 до 15.00.

С подробной информацией о праздновании Масленицы можно ознакомиться на сайте ялюблюмоскву.рф. Официальный хештег проекта – #москва2015.