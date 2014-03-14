Россияне заняли весь пьедестал в биатлоне на Паралимпиаде

Роман Петушков. Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне заняли три первых места в биатлонной гонке на 15 километров на Паралимпиаде в Сочи. На старт вышли спортсмены с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Первым финишировал Роман Петушков, который обошелся без промахов. Серебро досталось Григорию Мурыгину, а бронза - Александру Давидовичу.

Таким образом, в копилке сборной России на данный момент - 53 медали: 19 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.

На втором месте в общем медальном зачете расположилась команда Германии с 6 золотыми наградами, а третьей идет Украина, спортсмены которой выиграли 3 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

