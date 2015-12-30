Для исторических памятников сделают 3D-модели

Фото:Тасс/Борис Кавашкин

В Москве начали формировать реестр отсканированных в 3D объектов культурного наследия. Об этом в интервью m24.ru сообщил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, сейчас в реестре более десяти отсканированных объектов. "Базу начали создавать в 2014 году, стараемся привязывать к нашей информационной системе, чтобы у инспекторов она всегда была под рукой. Создается облако точек, на основе которого создается трехмерная модель объекта. Полученные сведения формируют базу данных по памятникам. У каждого памятника детально фиксируются все элементы – фасады, лепнина, предметы убранства интерьеров – для понимания точной картины памятника" – рассказал Емельянов.

Первым был отсканирован памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади. Занесли в базу данных и горельеф Евгения Вучетича "Знаменосцу мира – советскому народу слава!" в первом павильоне на ВДНХ. В этом году сделали трехмерное моделирование усадеб Кузьминки и Кусково. По словам Емельянова, в следующем году департамент продолжит работы лазерного сканирования монументальной скульптуры.

Собеседник m24.ru отметил, что после создания 3D-модели в дальнейшем, что бы не случилось с объектом, люди всегда будут знать, как он выглядел. Кроме того, база отсканированных памятников привязана к информационной системе Мосгорнаследия. "Теперь у инспекторов доступ к памятникам всегда под рукой", – сказал Емельянов.

Для сохранения памятников истории департамент культурного наследия начал их также покрывать новыми реставрационными материалами. Как рассказал m24.ru Алексей Емельянов, новым материалом покрыли фасад Ново-Екатеринрнской больницы отреставрированной в феврале этого года.

"В нашем климате растворы не эффективны, поэтому покрываем реставрационными материалами. Есть очень интересные разработки для сохранения фасадов зданий от влаги, постоянных переходов температуры через ноль. Новым материалом покрыт фасад Екатерининской больницы. Он позволит достаточно долго сохранить результаты реставрационных работ на фасаде", – сказал руководитель Мосгорнаследия.





Полный текст интервью читайте здесь здесь



Светлана Казанцева