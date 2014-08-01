На Поклонной горе откроют памятник героям Первой мировой войны

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В день сотой годовщины вступления России в Первую мировую войну - 1 августа - на Поклонной горе установят памятник воинам, павшим в годы войны, сообщает пресс-служба департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы.

Откроет церемонию торжественный марш под музыку в исполнении оркестра Кремлевской роты почетного караула. Участники мероприятия возложат цветы, дабы почтить память жертв Первой мировой. В церемонии открытия примет участие Владимир Путин.

"Данная церемония станет одним из ключевых мероприятий, посвященных 100-летию со дня начала Первой мировой войны", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Инициатором возведения монумента является Министерство культуры.

Конкурс на лучший проект памятника героям Первой мировой войны проводился с апреля по сентябрь 2013 года. Победителя определяли интернет-голосованием на сайте Российского военного-исторического общества. В результате был выбран проект главы российского Союза художников Андрея Ковальчука.

Новый монумент станет главным общероссийским памятником героям Первой мировой войны.