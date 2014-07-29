Россияне предпочитают хранить сбережения в рублях - опрос

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Большинство россиян не имеют никаких сбережений, а те, у кого они есть, предпочитают хранить их в рублях, сообщает Фонд "Общественное мнение".

Опрос был проведен в июле в 100 населенных пунктах России среди 1,5 тысячи человек. Две трети респондентов (68%) признались, что не имеют никаких сбережений, при этом за последний год количество таких граждан увеличилось на 14% - с 54% в июне 2013 года.

Россияне, имеющие сбережения (в целом их 30%), хранят их в рублях (84%), но за год таких граждан стало меньше на 6%. В долларах и евро деньги держат 7% (6% - год назад) и 5% (4%) респондентов соответственно.

По данным опроса, российскую валюту чаще выбирают женщины (45%), жители сел (52%), респонденты старше 45 лет (50%), со средним образованием (50%) и малообеспеченные (62%).

Проверяют обменный курс на регулярной основе респонденты с высоким доходом (54%) и высшим образованием (46%), москвичи и жители городов-миллионников (47% и 42%), люди среднего возраста (31-45 лет - 39%). Если рубль подешевеет, около половины участников опроса (46%) считают, что их жизнь изменится, причем перемены будут к худшему: "цены на все взлетят", "станет жить труднее в финансовом плане", "снизится ценность накоплений", "начнут сокращать на работе".

А вот треть россиян (33%) утверждают, что изменение курса рубля никак не скажется на их повседневной жизни.