Более половины россиян не знают причин начала Первой мировой – опрос

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Более половины россиян (58%), опрошенных ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения), не знают причин начала Первой мировой войны.

Из общего числа респондентов только 15% вспомнили, что война началась из-за убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. 14% считают, что к войне привела борьба государств за передел сфер влияния, а 5% сказали, что агрессию по отношению к другим странам проявила Германия.

При этом большинство опрошенных (37%) считают, что Германия и развязала войну, в то время как правильно ответили на вопрос 9% - войну начала Австро-Венгерская империя. Также среди вариантов были Британская империя, Франция, США, Сербия и Россия.

Также больше половины респондентов (53%) затруднились назвать тех, кто участвовал в конфликте. Правильно назвали участников – Антанту и Тройственный союз – только 12%. Популярным оказался вариант "Австро-Венгрия и Германия/Германия против России" – за него высказались 29%.