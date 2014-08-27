"Активные граждане" смогут следить за исполнением своих решений

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Пользователи сервиса "Активный гражданин" смогут проследить судьбу любого опроса, настроив оповещение об итогах голосования. Появление новой версии приложения анонсировал сегодня на пресс-конференции глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
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В новой версии также можно будет отслеживать принятые властями решения и узнать об их исполнении. Способ оповещения - e-mail, push или SMS - москвичи выберут самостоятельно.
Ермолаев также рассказал, что для самых активных пользователей появились новые поощрения. "Активные граждане" смогут без очереди попасть на массовые мероприятия через отдельный вход. Они получат доступ в закрытые зоны отдыха на городских праздниках и будут получать VIP-приглашения на главные праздники, организуемые мэрией. Баллы за это списываться не будут.
Напомним, что самые активные участники референдумов поучаствуют в открытии Дня города 6 сентября. Приглашения разосланы нескольким сотням участникам проекта, набравшим наибольшее число баллов. Попасть на мероприятие смогут первые 200 человек, которые подтвердят свое участие.
Отметим, что в системе "Активный гражданин" зарегистрировались уже более 295 тысяч москвичей, которые прошли почти 4 миллионов опросов.
Активный гражданин"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ.