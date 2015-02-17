Большинство москвичей постоянно заботится о своем здоровье – опрос

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Более 85% москвичей постоянно заботятся о своем здоровье. Кроме того, 43% хотели бы иметь календарь профилактических осмотров и вести журнал здоровья. Таковы результаты опроса, проведенного Московским городским фондом обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба фонда.

Также выяснилось, что для большинства респондентов (их почти 70%) при выборе поликлиники важно наличие там широкого спектра врачей и специалистов. Еще 65% опрошенных считают, что поликлиника должна находиться рядом с домом или работой.

Другим нужно наличие в лечебных учреждениях современного оборудования, для 41% важна возможность вызова врача на дом. Помимо этого, 85% респондентов хотят знать, какие бесплатные медуслуги оказываются по полису ОМС.

Как прикрепиться к поликлинике

В свою очередь, еще 63% готовы учиться "читать" медицинскую документацию, а 37% считают, что выданная им медицинская документация оформляется правильно. 67% респондентов готовы пройти диспансеризацию после звонка из своей поликлиники.

А вот 9,5% москвичей не готовы проверять свое здоровье, 7% опрошенных считают, что нужно проводить рекламную кампанию с использованием статистики. Также 86% ответивших уверены, что ответственность за собственное здоровье нужно еще с детства.

Ранее M24.ru на сайте Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) появилась возможность оставить онлайн-заявку на оформление полиса ОМС. Об этом сообщил руководитель проекта Дмитрий Гречкин.

По словам Гречкина, сейчас электронные заявки на полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оформляются через портал ЕМИАС в тестовом режиме.

"Пока к программе подключилась только страховая компания – "Согаз-Мед". Проект запустили на прошлой неделе, но пациенты уже начали оставлять заявки на полис. Каждый день заполняется 7-10 электронных форм", – сказал собеседник M24.ru.

Гречкин сказал, что сервис был сделан по желанию пациентов. "Большое количество москвичей, которые хотят подключиться к ЕМИАС и записаться к врачу, спрашивают у нас, где и как им получить полис. Мы решили им помочь, сократить время поиска решения, вывести на страховые компании, которые выдают или обменивают полисы", – сказал представитель emias.info.