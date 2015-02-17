Большинство москвичей постоянно заботится о своем здоровье – опрос

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Более 85% москвичей постоянно заботятся о своем здоровье. Кроме того, 43% хотели бы иметь календарь профилактических осмотров и вести журнал здоровья. Таковы результаты опроса, проведенного Московским городским фондом обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба фонда.
Также выяснилось, что для большинства респондентов (их почти 70%) при выборе поликлиники важно наличие там широкого спектра врачей и специалистов. Еще 65% опрошенных считают, что поликлиника должна находиться рядом с домом или работой.
Другим нужно наличие в лечебных учреждениях современного оборудования, для 41% важна возможность вызова врача на дом. Помимо этого, 85% респондентов хотят знать, какие бесплатные медуслуги оказываются по полису ОМС.
В свою очередь, еще 63% готовы учиться "читать" медицинскую документацию, а 37% считают, что выданная им медицинская документация оформляется правильно. 67% респондентов готовы пройти диспансеризацию после звонка из своей поликлиники.
А вот 9,5% москвичей не готовы проверять свое здоровье, 7% опрошенных считают, что нужно проводить рекламную кампанию с использованием статистики. Также 86% ответивших уверены, что ответственность за собственное здоровье нужно еще с детства.
Ранее M24.ru на сайте Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) появилась возможность оставить онлайн-заявку на оформление полиса ОМС. Об этом сообщил руководитель проекта Дмитрий Гречкин.
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По словам Гречкина, сейчас электронные заявки на полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оформляются через портал ЕМИАС в тестовом режиме.
"Пока к программе подключилась только страховая компания – "Согаз-Мед". Проект запустили на прошлой неделе, но пациенты уже начали оставлять заявки на полис. Каждый день заполняется 7-10 электронных форм", – сказал собеседник M24.ru.
Гречкин сказал, что сервис был сделан по желанию пациентов. "Большое количество москвичей, которые хотят подключиться к ЕМИАС и записаться к врачу, спрашивают у нас, где и как им получить полис. Мы решили им помочь, сократить время поиска решения, вывести на страховые компании, которые выдают или обменивают полисы", – сказал представитель emias.info.
Для оформления полиса нужно прийти в одну из 62 страховых компаний, входящих в систему ОМС. В первый визит клиент подает заявление.
Бланк можно найти на сайте страховой организации, а можно заполнить на месте. Из документов понадобятся паспорт и, при наличии, страховое свидетельство СНИЛС.
На основании принятого заявления гражданину сразу выдадут временное свидетельство об оформлении полиса. Документ действует 30 рабочих дней и им можно пользоваться как обычным полисом. В течение 30 рабочих дней на фабрике "Гознак" изготавливается сам полис.
Получив его, страховая компания отправляет клиенту извещение. Полис ОМС выдается бесплатно как для работающих, так и для безработных граждан.
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