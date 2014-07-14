В "Активном гражданине" запустили опрос "для тех, кто не спит"

Фото: M24.ru
В "Активном гражданине" разместили опрос по поводу ночных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Опрос "для тех, кто не спит", состоит всего из двух вопросов.
В первом вопросе москвичам предлагается оценить необходимость организации дополнительных ночных маршрутов наземного общественного транспорта. Кроме того, у москвичей спрашивают насколько часто они пользуются ночными маршрутами: один или несколько раз за время их работы, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц или вообще никогда не использовали такие маршруты.
При этом, если человек никогда не пользовался ночным маршрутом, его спросят почему. Варианты ответа на этот вопрос также предлагаются разные: "не подходят маршруты движения", "не слышал о таких маршрутах", "ночью удобнее пользоваться такси", "нет необходимости".
Ссылки по теме
Напомним, что с 31 августа 2013 года в Москве работает четыре ночных маршрута общественного транспорта. Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус № 15 "ВДНХ" - "Лужники" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.
Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63.