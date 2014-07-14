В "Активном гражданине" запустили опрос "для тех, кто не спит"

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В "Активном гражданине" разместили опрос по поводу ночных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Опрос "для тех, кто не спит", состоит всего из двух вопросов.

В первом вопросе москвичам предлагается оценить необходимость организации дополнительных ночных маршрутов наземного общественного транспорта. Кроме того, у москвичей спрашивают насколько часто они пользуются ночными маршрутами: один или несколько раз за время их работы, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц или вообще никогда не использовали такие маршруты.

Как работает приложение "Активный гражданин"

При этом, если человек никогда не пользовался ночным маршрутом, его спросят почему. Варианты ответа на этот вопрос также предлагаются разные: "не подходят маршруты движения", "не слышал о таких маршрутах", "ночью удобнее пользоваться такси", "нет необходимости".

Напомним, что с 31 августа 2013 года в Москве работает четыре ночных маршрута общественного транспорта. Три из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус № 15 "ВДНХ" - "Лужники" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут.

Кроме того, с 13 на 14 декабря прошлого года в Москве появилось три новых ночных маршрута общественного транспорта. Автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы, "Н3" - от Уссурийской улицы, а троллейбус идет от 138 квартала Выхина. Кроме того, с июня 2014 года круглосуточным стал троллейбус №63.