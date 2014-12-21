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21 декабря 2014, 13:58

В океанариуме ВДНХ появилась третья косатка

океанариум парки ВДНХ косатки

Фото: Robert Pittman

В океанариуме ВДНХ появился новый обитатель. Косатка Малышка - так ее прозвали сотрудники океанариума - приехала в столицу из Сочи, сообщили M24.ru в пресс-службе ООО "Сочинский дельфинарий".

У косатки есть и сценическое имя. В следующем году она будет выступать под псевдонимом Джульетта.

По словам сотрудников пресс-службы, Джульетта прекрасно адаптировалась к новым условиям. Она уже успела подружиться с двумя другими обитателями океанариума ВДНХ - косатками Нордом и Нарнией.

Нарния как самая старшая косатка в стае взяла Малышку под свою опеку. Животные общаются и играют вместе.

Отметим, ранее в СМИ сообщалась информация о нарушениях, связанных с содержанием косаток на территории выставки. Позже руководство ВДНХ провело дополнительную проверку условий содержания животных.

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Напомним, что на территории парка построят крупный океанариум, в котором будут представлены редкие морские обитатели. Общая площадь сооружения составит около 40 тысяч квадратных метров.

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Здание расположится в дальней зоне ВДНХ, за павильоном "Нефть". В центре появится океанариум, дельфинарий и театр ластоногих. Музей морской природы станет самым большим в Европе. Помимо выставки водных обитателей, в центре появится парковка и ресторанная зона. Дети с ограниченными возможностями смогут заниматься в специальных бассейнах с дельфинами.

Кроме того, посмотреть на рыб из России, Южной Америки и юго-восточной Азии на ВДНХ можно в новом аквариумном парке. В экспозицию входят девятнадцать аквариумов с разными видами рыб: от белуг до пираний. Парк открылся 28 июля и работает каждый день кроме понедельника. Детей до 5 лет туда пускают бесплатно

Сюжет: Добрые новости

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