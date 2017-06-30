Зрителям матчей Кубка конфедераций советуют заранее оформить Fan ID‍

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Организаторы Кубка конфедераций призвали болельщиков заранее оформлять Fan ID для просмотра финального матча в воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают "Дни.ру".

Паспорт болельщика лучше всего получить сразу после покупки билета на игру. В Москве и Санкт-Петербурге это можно сделать в нескольких местах.

В столице центры оформления документа находятся на улице Летниковская, в доме 10, строение 4 (станция метро "Павелецкая"), а также на Волоколамском шоссе, в доме 73. Оформить Fan ID можно и на стадионе "Спартак".

Фанатам футбола, которые будут оформлять паспорта, в Санкт-Петербурге нужно прибыть на Литейный проспект, дом 26 или на проспекте Добролюбова, дом 20, корпус 1. Центр оформления также расположен на Приморском проспекте, дом 72 и на стадионе "Санкт-Петербург".

Паспорт болельщика – именная пластиковая карточка с фотографией. Она дает право прохода на матч, бесплатного проезда в общественном транспорте и поездах дальнего следования меду городами, принимающими матчи. – именная пластиковая карточка с фотографией. Она дает право прохода на матч, бесплатного проезда в общественном транспорте и поездах дальнего следования меду городами, принимающими матчи. В рамках Кубка конфедераций, стартовавшего в России 17 июня осталось провести всего два матча. Финал и сражение за третье место пройдут в один день – 2 июля – в столице и Санкт-Петербурге. Москва примет сборные Мексики и Португалии, которые решат судьбу "бронзы" турнира, а победителя определят в северной столице. Там сыграют национальные команды ФРГ и Чили. Сборная России не смогла выйти из группы, одержав одну победу и потерпев два поражения. Подробнее об этом читайте в материале m24.ru.

