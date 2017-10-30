Катя Гордон и Ленин с котом. Кто хочет участвовать в президентских выборах

Журналистка и певица Екатерина Гордон объявила о президентских амбициях. Свою цель она видит в защите матерей-одиночек, у которых, как уверена потенциальный кандидат, не хватает защитников. Кто из потенциальных участников кампании 2018 года может стать ее главным оппонентом и при чем тут Ленин и коты — читайте в материале портала Москва 24.

Певица Екатерина Гордон. Фото: ТАСС/Александр Артеменков

О том, что Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, стало известно в понедельник, 30 октября. "Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", – уверена журналистка. В предвыборном ролике она позиционирует себя как "мать двоих детей, журналиста с 10-летним стажем" и защитницу прав женщин и детей. "Я не представитель гламура, я не родилась с серебряной ложкой во рту. Я из простой семьи, с 13 лет работаю", – рассказывает о себе Гордон.

Она утверждает, что не желает погружаться в дискуссии о друзьях и врагах России, которые считает популистскими, а вместе этого хочет сосредоточиться на привычной для себя правозащитной деятельности. "В моей позиции нет ничего мужененавистнического, просто это статистика, – говорит активистка. – Мы – страна матерей-одиночек, на которых всем плевать".

Негативно на заявление Екатерины Гордон отреагировал не только ее экс-супруг, адвокат Сергей Жорин, но и депутат Госдумы Виталий Милонов. "Не надо унижать женщин России тем, чтобы предлагать им голосовать за Гордон только потому, что та имеет аналогичный пол, – сказал он изданию "Политэксперт". – Эти все заявления "голосуйте за меня, потому что я женщина", тогда все толстые за толстых, а длинные за длинных, это все примитивно".

В Кремле, комментируя нового объявившегося кандидата, лишь напомнили, что возможность участия в президентских выборах не определяется "причастностью или непричастностью" к политике.

Старая школа

Певица Екатерина Гордон. Фото: ТАСС/Александр Артеменков

Если Гордон сможет собрать достаточно подписей и зарегистрироваться кандидатом, ее могут ждать эмоциональные дебаты с бессменным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Политика, который заявил о президентских амбициях еще в феврале, неоднократно обвиняли в шовинизме. В июне он возмутился тем, что в Госдуме комитет по делам женщин есть, а аналогичного мужского – нет: "Женщины живут на 20 лет больше! Мужчины погибают! Женщинам нужны мужчины, может, сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами?"

Еще один бессменный лидер парламентской партии Геннадий Зюганов пока о намерении участвовать в выборах не заявлял: коммунисты обещали назвать имя кандидата в декабре. КПРФ будет выбирать из списка претендентов, в котором есть и Зюганов. А вот женщин там, скорее всего, не значится – главный коммунист России считает работу президента непосильной для представительниц прекрасного пола. "Этот пост требует работы семь дней в неделю, минимум 15 часов в сутки", – объяснил политик, подчеркивая при этом, что считает женщин талантливыми и ответственными. Дело не в недостатках – просто "в условиях войны, санкций, системного, тяжелого кризиса" их лучше пожалеть.

Заявление Гордон коммунист еще не прокомментировал, а вот о планах Ксении Собчак участвовать в выборах уже высказался. Он заявил, что одна из фраз телеведущей значится в его сборнике русофобских высказываний: "Там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю [ее] возможность выдвинуться ".

Ксюша Противвсех

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Коллега Екатерины Гордон по цеху Ксения Собчак сообщила о планах на президентскую кампанию 18 октября: "Я, Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям". Телеведущая сравнила себя с графой "против всех", из-за чего потом разошлись слухи о ее намерении соответствующим образом сменить фамилию.

Менее чем за две недели вокруг нее успел разразиться скандал. На ее заявление об украинской принадлежности Крыма (полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума о самоопределении. – Ред.) отреагировала, в частности, экс-прокурор республики Наталья Поклонская. Собчак "порадовалась" тому, что она перешла на работу в Госдуму ("все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров"), а Поклонская в ответ припомнила ей те же слова, что и Зюганов, – "о генетическом отребье". Телеведущая, известная многим еще по реалити-шоу "Дом-2″, вызвала гнев председателя КПРФ еще и словами о необходимости убрать тело Владимира Ленина из Мавзолея.

Собчак уже успела пообщаться с журналистами и избирателями в Екатеринбурге. При этом она не бросает вести соцсети, где делится, например, цитатами о женской натуре: "Знаешь что делает тебя Королевой? Исключительно тот обьем говна ,который ты можешь проглотить с царственной улыбкой" (орфография сохранена. – Ред.).

Свежая кровь

Депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик. Фото: Официальная страница Евгения Боровика в «ВКонтакте»

Вслед за Ксенией Собчак на место президента решила претендовать не только Екатерина Гордон. 24 октября к числу потенциальных кандидатов присоединился депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик. Таким образом он решил помочь президенту России Владимиру Путину и отобрать голоса у телеведущей.

"Казалось бы, прошло уже почти сто лет со времен Великой Октябрьской социалистической революции, а у нас в стране ничего не изменилось, и любая гламурная кухарка считает, что может управлять государством", – написал в Facebook уральский политик. Он уже участвовал в избирательной кампании федерального уровня – выборах депутатов нижней палаты парламента седьмого созыва, но безуспешно.

Боровик – не единственный региональный политик, который захотел испытать силы на выборах. В декабре прошлого года эколог-активист Анатолий Баташев ради этого уволился с поста советника главы подмосковной Балашихи. В 2012 году он защищал Кучинскую березовую рощу, а в этом году взялся за решение проблемы полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе. Его закрытие было ускорено после "прямой линии" с Владимиром Путиным: жители города пожаловались главе государства на то, что свалка почти достигла жилых домов. В числе авторов обращения был и Баташев, который намерен выступать на выборах как кандидат от "зеленых". На своей странице в Facebook активист рассказывает о проблемах Балашихи, но не забывает и о кампании. В частности, широко высказался о Собчак: "Журналисты и эксперты хором отписались, дружно блеснув кто во что горазд подобием интеллекта. А вот Баташев вроде как молчит. Но Баташев не молчит, а сосредоточивается. У меня чуйка.., что появление Ксении меняет расклад сил на политической доске".

Враги инопланетян и мышей

Лидер партии "Воля" РФ Светлана Пеунова. Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Светлана Пеунова, сейчас известная как Лада-Русь, уже пыталась поучаствовать в президентских выборах в 2012 году. В канале на YouTube она разместила предвыборный ролик для следующей кампании. Но шансов стать кандидатом у нее нет: Лада-Русь подозревается в мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью и объявлена в розыск. Пеунова в разные годы позиционировала себя как психолога, целительницу, лидера партии "Воля" (впоследствии была ликвидирована за экстремистскую деятельность) и прорицательницу: она предвещала визит на Землю рептилоидов с планеты Нибиру.



Светлана Лада-Русь неоднократно пыталась участвовать в избирательных кампаниях регионального и федерального уровня. А вот для Александра Емельянова – двойника Владимира Ленина, работающего на Красной площади, – эти выборы могут стать первым политическим опытом. В январе актер заявил, что подготовкой сбора подписей в пользу его кандидатуры займется инициативная группа под названием "Назад в СССР". Двойник вождя революции рассказывал в интервью RT, что надеется привлечь ностальгирующих по советскому прошлому избирателей. Однако конкурентом КПРФ становиться не хочет: "Все порядочные коммунисты и так поддерживают меня. Как это Компартия может не поддержать своего первого вождя".

Придать яркости избирательной кампании может еще один нестандартный кандидат – барнаульский кот Барсик. Политический бэкграунд у него уже имеется: два года назад он баллотировался в мэры столицы Алтайского края. Пока одни кандидаты не хотят признавать итоги крымского референдума, Барсик предлагает провести еще один в американской Аляске.