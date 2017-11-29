В интернете появился бесплатный сервис проверки объявлений об аренде квартир

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Сайт "Avito Недвижимость" запустил бесплатную проверку квартир для сдачи в долгосрочную аренду. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе компании. Теперь объявление может получить дополнительный знак благонадежности, если арендодатель документально подтвердит свой статус, а квартира соответствует заявленным параметрам.

"Результаты предварительных тестов показали, что выделение объявления знаком "Проверено Avito" помогает существенно увеличить количество просмотров объявлений. Сами арендаторы голосуют за услугу увеличением интереса к объявлениям с такой пометкой", – рассказала руководитель направления "Avito Недвижимость" Анна Березина.

Схема выглядит следующим образом: при размещении нового объявления о сдаче жилья в долгосрочную аренду собственники могут нажать кнопку на этапе публикации, которая автоматически отправит запрос на получение статуса "Проверено Avito". Проверять такие объявления будут партнёры компании. В пресс-службе Avito добавили, что пока сервис доступен только для жителей Москвы.



Затем специалисты компании свяжутся с автором объявления и договорятся о визите. Параметры, заявленные в объявлении, соответствуют действительности, а документы собственника в порядке – объявление получает статус. В противном случае может быть принято решение об отклонении или даже блокировке объявления.

В компании уверены, что подтвержденные объявления будут особенно востребованы среди пользователей сайта, которые намерены снять квартиру напрямую у владельца и не хотят переплачивать за комиссию агента. Поскольку сегодня комиссия на такие услуги составляет от 30 до 100% месячного платежа. А в самостоятельных поисках можно угодить на недобросовестного арендодателя или даже мошенника.



Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает появление такой услуги закономерным.

"В последнее время вообще много случаев, когда объявления об аренде квартир на популярных сайтах не соответствует действительности. Видимо, и в адрес этого сайта поступали жалобы потребителей. Вполне естественно, что они решили сделать такой дополнительный сервис", – пояснил он.

Генеральный директор центра аренды квартир "БЕСТ-Недвижимость" Юлия Гасиловская считает инициативу интересной, но трудновыполнимой.

"В Москве сдается порядка 200-300 тысяч квартир, в экспозиции 150-180 тысяч объектов. Даже если не все арендодатели захотят пройти проверку – где компании взять столько сотрудников, чтобы проверить такие объемы? Это просто физически невозможно", – подчеркивает эксперт.

Недавно в Москве подвели итоги ежемесячного рейтинга самых дорогих арендных квартир. По данным департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость", лидер ноября стоит 800 тысяч рублей в месяц, что на 100 тысяч превышает октябрьский максимум. Квартира находится в историческом центре Москвы, в элитном клубном доме в Погорельском переулке. Ее площадь составляет 210 квадратных метров.

При этом рынок продажи квартир в столице стагнирует. В плане вторичной недвижимости наблюдается массовый отток продавцов и постоянное снижение цены. Динамика цен на московские квартиры продолжает измеряться долями процента как в рублевом, так и в валютном выражении. По данным агентства IRN, за неделю с 14 по 21 августа цены в рублях снизились на 0,2 процента, а в евро и долларах выросли на 0,3 и 0,5 процента соответственно.

О том, как правильно купить квартиру или машино-место на аукционе, читайте в материале портала Москва 24.



Несколько лучше ситуация выглядит на первичном рынке. Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало почти 11,5 тысячи сделок с куплей-продажей жилья, что на 26% больше, чем в сентябре. Самый активный рост наблюдается на рынке первичного жилья. По данным ведомства, количество зарегистрированных в октябре договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья в Москве насчитывает 5265. Аналогичный показатель за октябрь 2016 года – лишь 3383 сделки.