Самое дорогое жилье в Москве сдается за 800 тысяч рублей

Фото: портал Москва 24/ Лидия Широнина

Победителем рейтинга самых дорогостоящих квартир в аренду за ноябрь стало жилье за 800 тысяч рублей в месяц. Это на 100 тысяч больше, чем у лидера октября.

По данным департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость, квартира находится в историческом центре Москвы, в элитном клубном доме в Погорельском переулке. Ее площадь составляет 210 квадратных метров. В квартире сделан дизайнерский ремонт с использованием высококачественных материалов. Территория дома охраняется, имеется подземная парковка.

На втором месте в рейтинге дорогостоящего жилья расположилась квартира за 550 тысяч рублей в месяц. Находится она в районе Арбата, в Плотниковом переулке. Площадь жилья составляет 165 квадратных метров. В квартире выполнен дизайнерский ремонт в европейском стиле, мебель и сантехника от ведущих производителей. Также там установлена приточно-вытяжная вентиляция с фильтрацией воздуха. Территория комплекса огорожена и круглосуточно находится под охраной.

Третье место заняла квартира на Никольской улице площадью 123 квадратных метра. Она находится в отреставрированном историческом доме XIX века сдается за 500 тысяч рублей в месяц. Квартира оснащена современными инженерными системами. В стоимость также включено машино-место в подземном паркинге.

Студию с видом на храм Христа Спасителя площадью 141 квадратный метр можно снять за 450 рублей в месяц. В квартире имеется современная мебель, бытовая техника. Территория дома охраняется и в стоимость входит машино-место в паркинге.

На пятом месте расположилась двухуровневая пятикомнатная квартира, аренда которой составляет 450 рублей. Площадь жилья составляет 140 квадратных метров и расположена она на Тверской улице, в шаговой доступности от Кремля. У дома закрытый охраняемый двор. В квартире есть гостиная с камином, техника и мебель известных брендов.