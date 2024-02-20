"Я стер все пятки": как столичный студент ходит пешком через всю Москву

Столичному студенту Илье Вахонину удалось пройти более 100 километров по маршруту между станциями метро "Физтех" и "Бунинская аллея". На весь путь молодой человек потратил чуть более суток. Рассказываем историю целеустремленного парня и вспоминаем других москвичей, которые преодолевали огромные расстояния на своих двоих.

Личный челлендж

В начале 2024 года столичный студент Илья Вахонин поставил себе цель – пройти от самой северной станции метро – "Физтех" до самой южной – "Бунинской аллеи". Он начал свой маршрут ровно в полночь, и о каждом шаге студент подробно рассказал в Сети.





Илья Вахонин студент Уже спустя семь-восемь часов после начала мне стало физически тяжело. После 10 часов пути я сделал 30-минутную остановку. Начав движение после ее окончания, я осознал, что меня очень сильно клонит в сон, нереально трясет от холода на улице. Из-за попадания снега в кроссовки я стер себе все пятки, а смена носков с мокрых на сухие сильно не поможет, так как промокли и кроссовки.

В пути Илья заходил в магазины за едой и водой, делал фото и видео, чтобы фиксировать все точки маршрута. Было немало опасных участков: километры по обочине Варшавского шоссе, огромные сугробы, ходьба по лесопарку в темноте.

Несмотря на все сложности, студенту удалось выполнить челлендж и пройти весь маршрут от начала до конца. "Прогулка" заняла более суток, за это время парень сделал 143 735 шагов, а общая протяженность маршрута составила свыше 102 километров. Илья заходил в 50 районов Москвы и пересек пять мостов. Молодой человек признался, что этот путь покорился ему только со второго раза.

"Полностью восстановиться после предыдущей попытки я не успел, но моральное состояние было великолепным. Пообещал себе, что в этот раз я дойду до конца ради людей, которые верят в меня и по-настоящему любят", – написал Вахонин на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Илья устраивал долгие прогулки по всему Садовому кольцу, прошел вдоль Третьего транспортного кольца, преодолел расстояние между самой западной станцией метро – "Аэропорт Внуково" и самой восточной – "Некрасовка".

От Москвы до самых до окраин

Фото: предоставлено героем статьи

История Илья Вахонина – не первая, когда москвичи преодолевают огромные расстояния на своих двоих. Например, в 2021 году Василий Булгаков отправился в пеший поход из столицы в Крым. Путешествие началось 7 августа прямо с Красной площади.

Расписание дня марафонца было примерно таким: Булгаков вставал в шесть утра, через час отправлялся в путь и шагал до полудня. Затем делал небольшой привал, а после двигался к своей цели еще три-четыре часа. В 19:00 путешественник искал место для ночлега и засыпал около полуночи. Маршрут сопровождали боли в стопах и суставах, а также мозоли, но Василий получал поддержку от подписчиков и добрых людей, которые встречались на пути. Некоторые пускали его переночевать и дарили подарки.

"Водители на дорогах пытаются помочь: предлагают подвезти, сигналят, машут, останавливают, чтобы сделать совместные фотографии, кто-то водой выручает. Я по трассе иду, и меня все узнают", – рассказывал Василий.

Главное, что он по собственному признанию понял в этом путешествии – нужно больше смотреть по сторонам и не замыкаться исключительно на работе. История Булгакова вдохновляла настолько, что один из подписчиков рассказал блогеру о своем решении уволиться и изменить свою жизнь.

Еще один москвич Владимир Угрюмов отправился в пешее путешествие по России в апреле 2022 года. По данным СМИ, за несколько месяцев он посетил Московскую, Рязанскую, Астраханскую, Волгоградскую и Тамбовскую области, побывал в Калмыкии, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. Конечно, путешественнику тоже не раз помогали добрые люди, предлагая помощь и ночлег. В итоге Угрюмов не только познакомился с другими регионами, но и обрел свое семейное счастье: в Дагестане он встретил жену.