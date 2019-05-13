Шашлыки съедены, пора восстанавливаться: как вернуться к нормальной жизни после праздников

Майское празднично-выходное счастье завершилось. Все шашлыки съедены, а долго откладывавшиеся дела, наконец-то, сделаны. Но за длительные выходные наш режим дня сбился, желудок болит от переедания, а открыть глаза в семь-восемь утра стало просто невозможно. Узнайте, как быстро и легко восстановиться после праздников и чувствовать себя на все 100 уже в первый рабочий день.

Больше овощей, зелени и жидкости

Именно в майские наш человек открывает сезон шашлыков. Нет ничего прекраснее, чем пожарить сочное мясо на свежем воздухе и ощутить чудесный аромат дымка от мангала. Так получается, что на весенних праздниках мы едим много жареного и копченого – гораздо больше, чем позволяем себе в обычные дни. Все это часто сопровождается потреблением спиртных напитков.

Как же облегчить страдания организма после гастрономического шока? Доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ имени И. И. Мечникова Анна Турушева рекомендует пить много жидкости. "Большое количество алкоголя ведет к обезвоживанию и потере витаминов группы В (В1, В3). Эти витамины отвечают за нервную систему и помогают работе головного мозга, поэтому очень важно увеличить количество жидкости", – отмечает эксперт.

Наутро после веселого застолья с алкоголем хорошо поможет квашеная капуста или ее рассол, там очень много калия и витаминов группы В. Это лучшее средство для того, чтобы проснуться и со свежей головой пойти на работу.

Что касается питания, то после праздников лучше перейти на более легкую еду. Если это все же мясо, то лучше его отварить, а рыбу или гриль можно потреблять только в небольшом количестве. Лучшим и самым полезным вариантом будет добавить в рацион больше свежих овощей и зелени.

Также после употребления большого количества алкоголя и сладкого люди "отекают", потому что углеводы задерживают воду. В этом случае следует ограничить употребление сладкого: конфеты, печенье, шоколад, отказаться от пирожных и выпечки. Можно заменить углеводы на трудноусваиваемые, богатые клетчаткой: например, хлеб заменить на цельнозерновой или хлебцы, каши тоже варить из цельных зерен и подслащивать их не сахаром, а фруктами или ягодами.

Вернуться к своему обычному рациону

После праздничного обжорства желательно вернуться к своему привычному рациону. Диетолог Анна Турушева рекомендует есть каждые три-четыре часа, потому что при таком подходе человек съедает меньшее количество пищи. Также она отмечает, что основной ошибкой является уход на резкое голодание после обильной еды. Из-за переедания у человека на следующий день может не быть аппетита: не поел на завтрак, не поел на обед или целенаправленно решил сутки "отдохнуть от пищи". Но чуть позже аппетит становится еще сильнее, наступает голод и человек начинает переедать.

Если после сытных праздников поголодать один день, возникает только больше вероятности, что человек переест на следующий день еще раз.



Для организма это будет тройной стресс: сначала от переедания, потом от голода, а потом опять от переедания. Поэтому тут лучше перейти на обычное, регулярное питание, просто ограничить жирную пищу. На обед можно взять овощной суп или холодный борщ. А если все-таки голодали сутки, то нужно выйти из этого постепенно, сначала добавлять более легкую еду (например, рис или овощи), а потом переходить на базовый рацион.

Режим дня

В майские мы все переходим на другой режим сна и бодрствования: поздно ложимся, потом спим до обеда, а вечером долго не можем уснуть. У многих в праздники появляется отличный шанс наконец-то посидеть допоздна с друзьями и не волноваться о том, что завтра надо вставать на работу. А кто-то решает сделать как можно больше дел в течение дня, а утром вдоволь выспаться. В итоге наши внутренние ритмы смещаются: ночь начинается позже и заканчивается позже.

При возвращении к рабочему графику человеку может быть сложно не только проснуться с утра, но из заснуть вечером в привычное в будни время. Вот что рекомендует врач-сомнолог ФМБЦ имени А. И. Бурназяна Ирина Завалко.

Смысла раньше ложиться нет, вы просто не сможете заснуть. А вот чтобы было проще проснуться и помочь своим внутренним часам настроиться, с утра нужно как можно раньше выйти на естественное освещение, солнце.

Если перестроиться в первые рабочие дни все же не удалось и вам хочется спать, Ирина Завалко советует использовать дневной сон на работе продолжительностью 15–20 минут. Это поможет взбодриться, повысить энергетический уровень и улучшить внимание. Попробуйте сделать это прямо на рабочем месте: откиньтесь в кресле или положите руки и голову на рабочий стол и немножко вздремните.

Важно, чтобы сон был именно коротким, потому что если человек проспит дольше, он погрузится в глубокие стадии сна и может быть трудно проснуться, может быть ощущение разбитости. Поэтому на работе должны быть короткие сны, можно поставить будильник.

Помните, что переход из отпуска в обычный режим следует делать мягко и постепенно. Резкий сдвиг режима и питания сказывается не только на сне, но и может привести к риску ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессиям.