Эксперт Котихина: киберхондрия чревата социальной изоляцией и проблемами со сном

Желание получить быстрый ответ на вопрос о здоровье в Сети вместо похода к врачу может обернуться зависимостью – киберхондрией. При этом навязчивый поиск информации о болезнях способствует повышению уровня тревоги, предупредили психологи. О том, как этого избежать, – в материале Москвы 24.

"Самоподдерживающаяся паника"

Киберхондрия – это феномен навязчивого поиска в интернете информации о симптомах и болезнях, который приводит к повышению уровня тревоги, рассказала Москве 24 психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина.





Ирина Котихина психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Такое состояние приводит к замкнутому кругу: человека беспокоят конкретные симптомы, он читает про них статьи, беспокоится еще больше, но продолжает поиск материала на схожие темы. Это своего рода самоподдерживающаяся паника.

Врач отметила, что такому виду зависимости от информации подвержены те, кто привык все контролировать, кому важно знать, к чему приводят конкретные симптомы и какие могут быть последствия. Кроме того, в группе риска находятся те, у кого в семье кто-то тяжело болел, а также люди с хорошим воображением: человек читает о симптоме и сразу "чувствует" боль, добавила психолог.

"Однако киберхондрия – это не конкретный диагноз, а скорее форма тревоги за здоровье. До появления интернета она была известна как ипохондрия. При этом Сеть – не причина появления проблемы, а ее усилитель. Если убрать интернет, то страдающий начнет названивать знакомым врачам или читать медицинские энциклопедии", – пояснила Котихина.

При этом киберхондрия может привести к падению продуктивности из-за необходимости часто использовать телефон: вместо рабочих задач голова занята мыслями об опасных диагнозах. Это может также спровоцировать отказ от поездок или выполнения поручений из-за страха обострения или возникновения мнимых симптомов в дороге. Впоследствии такое состояние способно привести к ссорам с близкими, ложным тревогам и социальной изоляции. Необходимость проверять каждый симптом скажется и на качестве ночного отдыха, проявляясь трудностями с засыпанием и частыми ночными пробуждениями, отметила специалист.

В свою очередь, клинический психолог Екатерина Алексеева в разговоре с Москвой 24 отметила, что в эпоху развития интернета постоянный поиск информации о болезнях не ограничивается только сайтами и форумами.





Екатерина Алексеева клинический психолог Сейчас есть искусственный интеллект, который может как облегчить тревогу, так и навредить, если пользоваться им неправильно. Кто-то "лечится" с помощью нейросетей, а кто-то таким образом получает психологическую консультацию. Но люди, подверженные киберхондрии, не обратят внимание на сноску нейросети со словами о необходимости идти к специалисту.

Психолог подчеркнула, что самостоятельная постановка диагноза и назначение лечения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Правильный поиск информации

В целом в желании изучить заболевание нет ничего плохого, но важно разграничивать источники информации, чтобы не усилить тревогу, добавила Екатерина Алексеева.





Екатерина Алексеева клинический психолог Можно прямо спросить у врача, какие книги стоит прочитать или послушать лекции, чтобы погрузиться в тему и больше узнать о беспокоящем симптоме или выявленной болезни.

Эксперт также посоветовала ввести в привычку проверять источники информации и авторов, подвергать сомнениям и перепроверять тревожные факты. Если при прочтении очередной статьи о диагнозе атаковала паника, поможет успокоиться дыхательная практика. Нужно отложить источник информации и сосредоточиться на вдохах и выдохах, постепенно удлиняя их. Это расслабит мышцы, успокоит ритм сердца и тревожные мысли уйдут.

В свою очередь, Ирина Котихина также рекомендовала не искать информацию о симптомах при первом желании. Нужно описать запрос в блокноте и отметить время, когда мысль пришла в голову, а затем договориться с собой, что проверка переносится на несколько часов позже. Вероятно, желание поставить себе диагноз с помощью интернета пропадет вовсе.

Также вместо проверки очередного форума можно умыться холодной водой или подержать ладони 30 секунд под краном: холод хорошо отключает панический режим, заключила Котихина.