11 мая, 08:00

Эксперт Котихина: киберхондрия чревата социальной изоляцией и проблемами со сном

Цифровая ипохондрия: чем опасна зацикленность на поиске информации о болезни в Сети

Желание получить быстрый ответ на вопрос о здоровье в Сети вместо похода к врачу может обернуться зависимостью – киберхондрией. При этом навязчивый поиск информации о болезнях способствует повышению уровня тревоги, предупредили психологи. О том, как этого избежать, – в материале Москвы 24.

"Самоподдерживающаяся паника"

Киберхондрия – это феномен навязчивого поиска в интернете информации о симптомах и болезнях, который приводит к повышению уровня тревоги, рассказала Москве 24 психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина.

Такое состояние приводит к замкнутому кругу: человека беспокоят конкретные симптомы, он читает про них статьи, беспокоится еще больше, но продолжает поиск материала на схожие темы. Это своего рода самоподдерживающаяся паника.
Ирина Котихина
психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям

Врач отметила, что такому виду зависимости от информации подвержены те, кто привык все контролировать, кому важно знать, к чему приводят конкретные симптомы и какие могут быть последствия. Кроме того, в группе риска находятся те, у кого в семье кто-то тяжело болел, а также люди с хорошим воображением: человек читает о симптоме и сразу "чувствует" боль, добавила психолог.

"Однако киберхондрия – это не конкретный диагноз, а скорее форма тревоги за здоровье. До появления интернета она была известна как ипохондрия. При этом Сеть – не причина появления проблемы, а ее усилитель. Если убрать интернет, то страдающий начнет названивать знакомым врачам или читать медицинские энциклопедии", – пояснила Котихина.

При этом киберхондрия может привести к падению продуктивности из-за необходимости часто использовать телефон: вместо рабочих задач голова занята мыслями об опасных диагнозах. Это может также спровоцировать отказ от поездок или выполнения поручений из-за страха обострения или возникновения мнимых симптомов в дороге. Впоследствии такое состояние способно привести к ссорам с близкими, ложным тревогам и социальной изоляции. Необходимость проверять каждый симптом скажется и на качестве ночного отдыха, проявляясь трудностями с засыпанием и частыми ночными пробуждениями, отметила специалист.

В свою очередь, клинический психолог Екатерина Алексеева в разговоре с Москвой 24 отметила, что в эпоху развития интернета постоянный поиск информации о болезнях не ограничивается только сайтами и форумами.

Сейчас есть искусственный интеллект, который может как облегчить тревогу, так и навредить, если пользоваться им неправильно. Кто-то "лечится" с помощью нейросетей, а кто-то таким образом получает психологическую консультацию. Но люди, подверженные киберхондрии, не обратят внимание на сноску нейросети со словами о необходимости идти к специалисту.
Екатерина Алексеева
клинический психолог

Психолог подчеркнула, что самостоятельная постановка диагноза и назначение лечения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Правильный поиск информации

В целом в желании изучить заболевание нет ничего плохого, но важно разграничивать источники информации, чтобы не усилить тревогу, добавила Екатерина Алексеева.

Можно прямо спросить у врача, какие книги стоит прочитать или послушать лекции, чтобы погрузиться в тему и больше узнать о беспокоящем симптоме или выявленной болезни.
Екатерина Алексеева
клинический психолог

Эксперт также посоветовала ввести в привычку проверять источники информации и авторов, подвергать сомнениям и перепроверять тревожные факты. Если при прочтении очередной статьи о диагнозе атаковала паника, поможет успокоиться дыхательная практика. Нужно отложить источник информации и сосредоточиться на вдохах и выдохах, постепенно удлиняя их. Это расслабит мышцы, успокоит ритм сердца и тревожные мысли уйдут.

В свою очередь, Ирина Котихина также рекомендовала не искать информацию о симптомах при первом желании. Нужно описать запрос в блокноте и отметить время, когда мысль пришла в голову, а затем договориться с собой, что проверка переносится на несколько часов позже. Вероятно, желание поставить себе диагноз с помощью интернета пропадет вовсе.

Также вместо проверки очередного форума можно умыться холодной водой или подержать ладони 30 секунд под краном: холод хорошо отключает панический режим, заключила Котихина.

