Ёлки-палки! Почему москвичи отстаивают использование буквы "ё"

В Сети набирает обороты петиция в защиту буквы "ё". Активисты просят Госдуму закрепить общеобязательное употребление буквы в русском языке. По их мнению, взаимозаменяемость "ё" и "е" в письменной речи приводит к неправильному произношению слов, потере смысла высказываний и даже к путанице в документах. Рассказываем, к каким проблемам может привести вариативность написания буквы "ё" и есть ли угроза исчезновения символа из русского алфавита.



Памятник букве "Ё" в Ульяновске. Фото: РИА Новости/Любовь Чиликова

"Ё" – буква русского и белорусского алфавита, которая используется также и в некоторых неславянских алфавитах, например, казахском, киргизском, монгольском, таджикском, чувашском и удмуртском. И хотя в печати буква была замечена еще в XVIII веке, обязательное употребление "ё" было зафиксировано приказом № 1825 народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потёмкина 24 декабря 1942 года. В то же время принято считать, что за дизайн "ё" несет ответственность княгиня Екатерина Дашкова: она придумала обозначать звук "йо" буквой "е" с двумя точками сверху. 29 ноября 1783 года ее предложение впервые было озвучено на заседании Академии Российской словесности.



"Ё" – насилие над читателями

Казалось бы, как "ё" может исчезнуть – она же присутствует в бесчисленном количестве слов русского языка. Однако не стоит отрицать, что на письме буква стала встречаться достаточно редко. В большинстве книг редакторы заменяют "ё" на "е". Той же политики придерживаются многие СМИ и информационные порталы.

Не стоит удивляться, так как в России использование "ё" на письме считается факультативным. Создатели петиции не первые, кто обратил внимание на этот факт и посчитал его проблемным. Например, бывший министр культуры РФ Александр Соколов в свое время уже высказывался за обязательное использование литеры на письме. Соответствующее предложение выдвигала в 2007 году по инициативе на тот момент министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко.

Правда, до официальных документов дело не дошло. Возможно, потому, что у бедной буквы есть много противников. Например, дизайнер Артемий Лебедев как-то назвал использование "ё" на письме "насилием над читателями". А филолог и литературовед Роман Лейбов высказывался за то, чтобы оставить букву только в детских книгах и изданиях для иностранцев.

В целом солидарен с ними и магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев. "Я против любых изменений в нормах русского языка. Миллионы людей учились по определенным правилам, и заставлять их переучиваться непонятно на каких основаниях мне кажется очень странным решением", – рассказал он о своем взгляде на появление в русском алфавите "ё" Москве 24.



надстрочные, подстрочные – используются для изменения или уточнения других знаков, например двоеточие над "ё". – Прим.ред. ) – это вообще противоречит его логике и строению.

Максим Поташев магистр игры "Что? Где? Когда?" Русскому языку практически не свойственны диакритические знаки () – это вообще противоречит его логике и строению.

Интересно, что при этом ударение в фамилии собеседника портала падает на последнюю гласную, и по законам языка вместо "е" в фамилии "Поташев" должна быть "ё". "Однако в паспорте эта буква отсутствует. Ее не было ни у моего отца, ни у моего деда. Хотя читается действительно через "ё", – отметил Поташев.

"Убрать две точки, и будет то же самое"

Экспонат музея писателя Виктора Чумакова, посвященного букве Ё и организованного им в обычной московской квартире. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Тем не менее создатели петиции отмечают, что письменный язык без "ё" невозможен так же, как и устный. С точки зрения лингвистики буква "ё" не является разновидностью буквы "е" – она обозначает отдельный звук. "Кроме того, "ё" присутствует в очень ограниченном числе языков, что делает ее уникальным и самобытным явлением русского языка и российской культуры", – отмечает создатель петиции.

Немаловажный факт, что отсутствие символа на письме приводит к путанице в понимании некоторых слов: все – всё, совершенный – совершённый и другие примеры, которых достаточно. Такую позицию активистов полностью поддерживает филолог и писатель Захар Прилепин. Свое мнение на обязательное присутствие "ё" в письменной речи он высказал в беседе с Москвой 24.





Захар Прилепин филолог и писатель Я вообще в своих книгах принципиально букву "ё" оставляю, прошу издателей, чтобы они ее не убирали. В моих книгах она присутствует везде неизбежно и неизменно. "Ё" во многом количестве слов есть, и ее отсутствие разрушает смысл отдельных фраз и многих словосочетаний.

В то же время писатель не смог не согласиться, что язык – все равно что живое существо, он не стоит на месте. И за историю русского алфавита можно найти и вполне позитивные примеры отказа от букв. "Такие вещи периодически случаются в языке, когда так или иначе язык нужно трансформировать, адаптировать, изменить. Иногда идеи бывают вполне приемлемыми: например, убрать "Ѣ" (буква "ять". – Прим. ред.) было здравым решением", – признал Прилепин. Однако "ё" под категорию лишних букв, по его мнению, не попадает. "Только чудакам кажется, что можно убрать две точки и будет то же самое", – заключил писатель.

"Ё" – чтобы отличать грамотных от неграмотных

Экспонат музея писателя Виктора Чумакова, посвященного букве Ё и организованного им в обычной московской квартире. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В свою очередь доктор филологических наук Гасан Гусейнов в беседе с Москвой 24 обмолвился, что не понимает ажиотажа вокруг буквы "ё". "Она и сегодня обязательна к употреблению, есть в нашем алфавите, мы произносим ее", – отметил собеседник сайта.

Специалист также рассказал, что необходимость "ё" обусловлена необходимостью правильного произношения слов. Дело в том, что официально в употребление букву ввели с началом медиаэпохи.





Гасан Гусейнов доктор филологических наук Ее в обиход вернули, когда началось как раз распространение СМИ – радио и телевидения. И все для того, чтобы дикторы правильно произносили слова, а также всякие государственные деятели, которые выступают, зачитывая какие-то тексты по бумажке.

В то же время отсутствие буквы в материалах большей части СМИ в России сегодня собеседник сайта не считает критичным. "Буква "ё" особенно не нужна для грамотного человека, потому что человек легко восстанавливает, как здесь произносится это слово. В случае текстов для чтения никакой различительной функции здесь нет, которая заставляла бы эту букву постоянно присутствовать в обиходе", – заявил Гусейнов.

По словам филолога, в ней нуждаются люди, которые только начинают познавать "великий и всемогущий". Обязательность использования "ё" на письме Гусейнов сравнивает с наличием в текстах ударений. Они необходимы детям и иностранцам для того, чтобы произносить сложные русские слова правильно. Уже изучивший язык человек вполне сможет различить на письме разницу между "всё" и "все" хотя бы из контекста.

"Когда появились формы правописания 1918 года, которые готовились задолго до революции, тоже спрашивали, зачем нужны дополнительные буквы. В то время существовал и шуточный ответ – для того, чтобы отличать грамотных от неграмотных", – рассказал Гусейнов. Кстати, сам он не против буквы "ё", но и не является ее ярым поклонником. "Она такая же искусственная, как и 32 другие буквы алфавита", – выразил мнение собеседник сайта.

"Делают вид, что не замечают "ё" в фамилии"

Ковер из галстуков с буквой Ё – экспонат музея писателя Виктора Чумакова, посвященного букве Ё и организованного им в обычной московской квартире. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Однако одна из проблем, поднятая в петиции, является действительно важной и злободневной для тех россиян, в фамилиях которых есть "ё". Во время подготовки различных документов работники учреждений букву нередко пропускают, что оборачивается большими проблемами.

"История с путаницей в буквах началась с моих родителей, которые поженились, но паспорта получили с разными фамилиями, – рассказала Москве 24 москвичка Екатерина Клёнова-Бычкова. – У мамы написали "Кленова", а у папы – "Клёнов". И это при том, что папа брал фамилию мамы, а она во всех документах была написана через букву "ё". Тогда они просто посмеялись и ничего делать не стали".

Несмотря на то, что в свидетельстве о рождении Екатерины она была "Клёновой", как папа, в паспорте девушку назвали "Кленова", как маму. "С 14 до 24 лет я жила с хаосом в документах", – призналась собеседница сайта. Многие предупреждали, что у нее могут появиться проблемы из-за несоответствия фамилии в документах – мол, один из них могут посчитать поддельным. Екатерина решила восстановить бюрократическую справедливость и добиться возвращения "ё" в фамилию.





Екатерина Клёнова-Бычкова Да и в целом для меня было важно, чтобы в мою фамилию вернулась буква "ё". У моего прадедушки была фамилия Клён, почему она трансформировалась в нашу – Клёновы – отдельная история, но я хотела сохранить фамилию именно в таком, правильном, виде.

Только в паспортном столе Екатерине отказали. "Сотрудники подняли архив и сказали, что в заявлении на выдачу паспорта я написала букву "е", а при наличии свидетельства они могут не опираться на данные из свидетельства о рождении. Парадокс", – возмущается девушка.

Правда, букву "ё" она все-таки вернула, хотя и не так, как хотела. После свадьбы девушка просто полностью сменила фамилию – с "Кленовой" на "Клёнову-Бычкову". И, несмотря на то, что в паспорте теперь все данные указаны правильно, иногда Екатерина расстраивается из-за несправедливости к ее фамилии со стороны посторонних. "При заполнении каких-то заявлений мне приходится указывать тем или иным сотрудникам, что у меня в фамилии стоит именно "ё". Чаще всего люди реагируют так: "А какая разница?" или "Вы сами написали с буквой "е"!" – человек просто в упор не видел точки сверху – или "Ну и что, это одна и та же буква!". А еще многие упорно читают мою фамилию так, будто в ней буква "е". Каждый раз поправляю и стараюсь объяснить, что это не одна и та же буква и что мне не все равно", – высказалась девушка и заметила, что петицию в Сети подписала.



Аэропорт в Новосибирске. Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский

И хотя житель столицы Кирилл Стёпин с такими проблемами из-за буквы в фамилии не сталкивался, он полностью поддерживает инициативу активистов. "Меня всегда называют "Степин" – и это не очень приятно. Но проблем с документами никогда не было – я все время подстраховываюсь: сам заполняю бланки, перепроверяю их", – рассказал молодой человек Москве 24.





Кирилл Стёпин житель столицы В поликлинике один раз вместо "Стёпин Кирилл" написали "Кирилл Степан". Это были мелочи, которые серьезно никак нигде не отражались. Но я все равно за использование буквы "ё" на письме обеими руками.

А москвичка Ольга Подберёзкина рассказала Москве 24, что ей в свое время в паспортном столе вносить букву "ё" в фамилию просто отказались. "Когда мне выдавали мой первый паспорт в 14 лет, у меня там была буква "ё". А потом, когда я пришла менять паспорт, хотела получить новый с той же фамилией – мне сказали, что букву "ё" они уже просто не пишут", – отметила девушка.

"Это противозаконно. Паспорта печатают на основании тех документов, которые предоставляются. И если в представленных документах есть буква "ё", значит, напечатают новый документ с буквой "ё", – заявила в беседе с Москвой 24 бывший начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. Она добавила, что никакого правила не писать эту букву в паспортах нет и не было. Это Москве 24 подтвердили и в ГУ МВД по Москве.

"В случае разночтений записей, произведенных в свидетельстве о рождении и паспорте, подлежащем замене, в оформляемом паспорте записи в реквизитах "Фамилия", "Имя", "Отчество", "Место рождения" производятся в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.



"Ситуации, возникающие с потерей "ё" в паспортах, можно объяснить только человеческим фактором либо со стороны сотрудников паспортного стола, либо со стороны самих заявителей", – отметила Кириллова.

При этом из-за простой буквы у Ольги Подберёзкиной могли возникнуть настоящие проблемы. В паспортном столе предупредили: девушка может не получить наследства, когда настанет такая необходимость. Дело в том, что в фамилии ее отца документально была закреплена буква "е", тогда как в паспорте дочери была "ё".





Ольга Подберёзкина Мне пришлось подсуетиться. Попросили принести свидетельство о рождении, чтобы подтвердить, что я дочка своего отца. При этом его присутствие было обязательным. Если бы не было первого документа или папа уже не смог бы присутствовать – у меня могли быть настоящие проблемы.

Между тем филологи переживают о будущем не только отдельных букв, но и правописания в целом – из-за перехода общения в Сеть. "В интернете распространилась специфическая грамотность-безграмотность: большинство не пишет дефисы, использует на постоянной основе какие-то символы, смайлики", – пояснил Гасан Гусейнов.

В то же время, напоминает филолог, по поводу потери буквы "ё" переживать не стоит. Если в письменной речи она и встречается достаточно редко, то в устной нам ее просто не избежать.

