Психолог Нина Хомерики назвала способ научить ребенка засыпать самостоятельно

Совместный сон позволяет ребенку ощутить себя в безопасности, однако у такой практики есть и минусы – нарушается качество отдыха родителей, при этом в паре может наступить разлад, предупредили эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Правильного ответа нет

В теме совместного сна с ребенком нет универсального и правильного решения, так как все зависит от обстоятельств: условий, в которых живет семья, и характера ребенка, рассказала Москве 24 детский и семейный психолог Нина Хомерики.

По ее словам, задача родителя не следовать жестким правилам, а понимать, что происходит с их детьми и с семейной системой в целом.





Нина Хомерики детский и семейный психолог Важно не оценивать совместный сон как "хорошо" или "плохо", а смотреть, работает ли он для конкретной семьи или начинает создавать напряжение.

Практика имеет и свои плюсы: например, дает ребенку ощущение близости, безопасности и контакта. Дети легче успокаиваются, проще засыпают. Матери же получают дополнительное время для отдыха, что особенно актуально при грудном вскармливании, так как не нужно вставать среди ночи и идти до кровати младенца, отметила психолог.

При этом среди минусов подобного формата ночного отдыха эксперт выделила дискомфорт, который испытывают взрослые, засыпая с детьми. Кроме того, это может негативно сказаться на качестве сна и отношениях родителей, так как возникает ощущение нарушения личных границ.

Эксперт рассказала, что в первые 2 года жизни такой вариант ночного отдыха для некоторых семей – естественная практика. Далее у ребенка начинает формироваться более устойчивая автономия, то есть появляется осознанное стремление к самостоятельности, независимости и исследованию границ своих возможностей. В этот период уже можно начинать приучать малыша засыпать в своей кровати, указала эксперт.



способность засыпать без постоянного физического контакта;

проявление интереса к "своему пространству", например комнате или кровати;

умение выдерживать небольшую дистанцию с родителями без сильной тревоги;

способность ребенка уснуть ночью в случае внезапного пробуждения без участия взрослого.

Сигналы, показывающие, что ребенок готов спать отдельно:



Нина Хомерики детский и семейный психолог При этом пол ребенка не играет решающей роли. Гораздо важнее индивидуальный темп развития, особенности привязанности и семейный контекст.

Нина Хомерики предупредила, что, если ребенок будет продолжать постоянно отдыхать ночью с родителями после 2 лет, он лишится опыта самостоятельного засыпания, а также у него может появиться тревога при малейшей дистанции от родителей.

"Для некоторых детей совместный сон становится единственным способом засыпания, и тогда формируется зависимость: без родителя ребенок не может перейти ко сну или вернуться в него при пробуждении", – подчеркнула психолог.

При этом редкое возвращение в родительскую постель является нормальной ситуацией. Причинами может стать стресс, усталость, болезнь или потребность в дополнительной близости.

"Важно не воспринимать такие эпизоды как "откат". Гораздо полезнее видеть в этом сигнал: ребенку сейчас нужна поддержка. При этом можно сохранять границы – например, разрешать прийти на короткое время или сопровождать его обратно в кровать", – посоветовала психолог.

Кровать – не место для игр

В приучении ребенка к самостоятельному засыпанию могут помочь вечерние ритуалы, которые включают повторяющуюся последовательность действий. Это могут быть спокойные игры, чтение, гигиенические процедуры, приглушенный свет или спокойная беседа.





Нина Хомерики детский и семейный психолог Важно, чтобы ритуал был стабильным и завершался именно в той кровати, где ребенок должен спать. Если засыпание происходит с родителем, можно постепенно сокращать степень участия: сначала лежать рядом, потом сидеть, потом просто находиться в комнате.

Врач-педиатр Юлия Сиверцова также подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что отучать ребенка от сна с родителями нужно постепенно: нельзя бросать его в отдельной комнате, кричащим на всю квартиру.

"Детям постарше (примерно от 1,5 года) нужно объяснять, почему они спят отдельно и где их комната. Как вариант – начать укладывать их в отдельную кровать днем, а потом постепенно переходить к самостоятельному засыпанию ночью. В 2–3 года ребенок уже может спать отдельно", – отметила она.

При этом эксперт подчеркнула, что кровать ребенка не должна ассоциироваться у него с ковриком для игр, это позволит быстрее и спокойнее отходить ко сну.

В отдельных случаях родители могут практиковать совместный сон с ребенком и более продолжительное время, в частности, при наличии серьезных заболеваний или физической слабости у малыша, если он, например, родился недоношенным. Но важно правильно организовать место отдыха. Стоит использовать специализированные подушки или бордюры, чтобы избежать случайного удушения ребенка, заключила педиатр.